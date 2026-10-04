聽新聞
0:00 / 0:00
回應法界抨擊 英國宣布放棄限制陪審團審判計畫
英國政府今天宣布，將放棄取消較輕微刑事案件被告接受陪審團審判這項歷史悠久權利的計畫，以回應許多律師與政治人物持續對這項提案提出的批評。
路透社報導，今年7月就任首相的柏南（Andy Burnham）決定撤回前任首相施凱爾（Keir Starmer）提出的這項政策。與此同時，英國為避免監獄人滿為患，已提前釋放數百名囚犯，這只是刑事司法體系危機的冰山一角。
英國司法部表示，原定針對預計判處3年以下徒刑案件限制陪審團審判的計畫將取消。刑事律師公會（Criminal Bar Association）及其他團體大致對此表示歡迎。
但律師對於司法部擴大治安法官量刑權限的決定，以及取消被告選擇接受陪審團審判的權利表示擔憂。治安法官負責審理較輕微罪行的案件，且審判不設陪審團。
英國司法大臣諾瑞斯（Alex Norris）表示：「我已聽到各界對於增加刑事法院無陪審團審判案件數量這項提案的反彈聲浪，因此決定改變方向。」
刑事律師公會主席湯瑪斯（Andrew Thomas）感謝政府「聽取各方證據並作出正確裁決」，但他表示，「陪審團審判制度仍面臨嚴峻威脅」。
英格蘭及威爾斯大律師公會（Bar Council）主席布萊姆羅（Kirsty Brimelow）對此表示贊同。她表示，在治安法院案件積壓日益嚴重之際，賦予治安法官更大的權力，可能反而適得其反。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。