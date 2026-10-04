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德總理突訪烏 擬宣布10億歐元軍援強化無人機合作

中央社／ 基輔4日綜合外電報導
德國總理梅爾茨。美聯社
德國總理梅爾茨。美聯社

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）今天突訪烏克蘭首都基輔（Kyiv），展現對烏克蘭抵抗俄羅斯入侵的支持。

路透社報導，根據德國政府官員說法，梅爾茨預計宣布一項援助方案，包括10億歐元軍事援助，以及3億5000萬歐元用於能源領域修復。這次訪問也預計敲定德烏共同生產各型無人機的協議。

梅爾茨抵達後發表聲明表示：「我今天來到基輔，因為烏克蘭在接下來的幾週需要我們所有人的支持。如果不制止俄羅斯，俄羅斯的戰爭機器遲早會轉而對付我們。」

梅爾茨在聲明中還說：「今天，我將告訴總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），『你可以繼續仰賴我們的協助』。」他並強調德國與烏克蘭企業間的合作。

隨行的還有經濟部長萊歇（Katherina Reiche），以及由西門子能源（Siemens Energy）、感測器大廠亨索德（Hensoldt）、軍工企業狄爾防務（Diehl Defence）、無人機製造商量子系統（Quantum Systems）等公司高階主管組成的經濟代表團。

梅爾茨這次也預期會敦促烏克蘭政府，在歐洲聯盟夥伴國的要求下推動包括反貪腐等改革進展。

澤倫斯基日前與梅爾茨通話後指出，烏克蘭很快將與德國敲定無人機、飛彈及相關軟體的生產協議。

外界預期，這次焦點之一，將是快速生產由量子系統成功測試的「反噴射機」無人機。自今夏以來，俄羅斯每天動用數十架高速噴射攻擊無人機，鎖定烏克蘭的民用與軍事基礎設施。

澤倫斯基昨天接受路透社採訪時表示，因應莫斯科升級攻擊民用基礎設施、企圖迫使基輔及其他城市居民逃離的「新戰略」，烏克蘭武裝部隊將加大對俄羅斯煉油廠的打擊力度。

無人機 軍援 總理

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