駐沖繩美軍涉殺害女子 高市早苗譴責「殘忍凶惡」

日本沖繩縣那霸市一間飯店發生疑似強盜殺人案，一名39歲女子遇害，警方今天緊急逮捕美軍普天間基地所屬20歲海軍陸戰隊上等兵巴拉德。日本首相高市早苗、防衛大臣小泉進次郎均譴責此案，日本政府並向美方強烈抗議，要求全面配合調查，徹底防止類似事件再度發生。

朝日新聞報導，沖繩縣警方表示，巴拉德（DevinJacob Ballard）涉嫌於3日凌晨2時10分至4時17分左右，在那霸市若狹1丁目的飯店內殺害該女子，並搶走錢包及背包。相關物品之後被發現棄置在案發現場附近。巴拉德面對調查表示「我不知道」，否認涉案。

警方指出，監視器畫面拍到嫌疑人在案發後獨自逃離飯店。負責追查行蹤的警員於3日晚間11時30分左右，在沖繩市內發現一名外貌與影像中男子十分相似的人獨自行走。

雖然男子衣著與離開飯店時不同，但雙臂刺青、光頭等特徵與監視器影像一致，警方因此請他自願同行至沖繩警察署，並於今天凌晨將他緊急逮捕。至於嫌疑人與被害人的關係，警方仍在調查。

高市早苗今天在社群媒體X發文表示，「發生如此殘忍、凶惡的事件，令人深感遺憾。」她向被害者致上哀悼，並向家屬表達慰問之意。

高市表示，日本政府已向美方提出強烈抗議，要求全力配合調查、整肅美軍相關人員紀律，並徹底落實防止事件與事故再次發生。她強調，政府將全力妥善處理本案。

防衛大臣小泉進次郎上午在神奈川縣橫須賀市陸上自衛隊武山駐屯地視察時也向媒體表示，「這樣的事件令人無法接受，絕不容許，我感到強烈憤怒。」

小泉指出，已向美方提出強烈抗議，要求徹底落實隊員教育、防止事件與事故再次發生，並妥善回應被害人家屬。

他說：「美軍人員引發的事件與事故，會讓當地民眾感到極大不安，絕不應該發生。」

日本外務事務次官船越健裕今天也致電美國駐日大使葛拉斯（George Glass），表示此案「令人深感遺憾」，並提出強烈抗議，要求美方全面配合調查、整肅美軍相關人員紀律及防止再犯。據悉，葛拉斯承諾全面配合調查，並表示「為了防止事件再次發生，將採取一切可行措施。」

駐沖繩美國海軍陸戰隊向「朝日新聞」表示，正在全面配合日本當局調查，並向被害人的家人及朋友致上誠摯慰問。陸戰隊強調，極為嚴肅看待這次案件，要求所有隊員遵守最高標準的行為規範。

根據「日美地位協定」，美軍軍人及軍人眷屬如果在非執行公務期間涉案，日本方面享有優先審判權。如果嫌疑人已由美方控制，原則上在日本提出起訴之前，由美方持續拘押；但此案由沖繩縣警方在美軍設施外率先控制嫌疑人，因此不適用上述美方拘押的規定。

沖繩過去曾多次發生美軍相關人員涉及性暴力、強盜及致死案件。1995年9月，3名海軍陸戰隊員對1名少女施以性暴力；2005年7月，1名空軍士兵涉嫌對小學女童強制猥褻遭逮捕；2007年1月，1名陸軍士兵毆打女子，涉嫌強盜致傷遭逮捕。

此外，2011年11月，1名軍屬因駕車致人死亡，被以過失致死罪起訴；2012年10月，2名海軍士兵涉嫌集體性侵女子並致傷遭逮捕；2016年4月，1名軍屬在宇流麻市以性侵為目的襲擊女子，並將她殺害。

近年案件還包括2021年10月，1名海軍陸戰隊員企圖性侵女子並造成她受傷；2023年12月，1名空軍士兵將少女帶到家中性侵；2024年6月，1名海軍陸戰隊員涉嫌以性侵為目的勒住1名女子頸部造成受傷而遭起訴。