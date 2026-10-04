防美入侵加拿大勤演練 憂川普任意妄為

原本形同兄弟的美國與加拿大，如今加拿大竟然要預防美國入侵！因為美國總統川普多次揚言要將加拿大併入美國作為第51州，加上美加近來關稅談判破裂，還有川普上任後對委內瑞拉與伊朗等國說打就打，因此雖然兩國開戰機率微乎其微，但加拿大政府仍開始防患未然。

預防所有可能性

根據《英國廣播公司》報導，加拿大總理卡尼近日表示，政府開始要為「美國入侵」的可能做好準備。雖然他也向外界緩頰說「可能性極小」，但在川普重新定義美加關係之際，他有責任考慮所有可能性，並進行風險管理。

雖然美國也多次強調不會入侵加拿大，且對貿易談判也是說「加強經濟施壓」，但自美國對委內瑞拉發動特殊軍事行動、逮捕前總統馬杜羅後，有至少30%加拿大民眾擔心美國入侵。但兩國都是北約成員，在北美防空司令部的框架下進行聯合北極防禦任務，並經常分享情報，若爆發戰爭情況會相當複雜。

美對多國軍事行動

不過加拿大戰爭博物館研究員福蘭指出，在加拿大成立前，美國曾試圖入侵北美英屬殖民地，1775年控制了蒙特婁，甚至快要征服魁北克城；1812年戰爭中，美國人多次入侵當時被稱為上、下加拿大的殖民地，英國軍隊為了報復，才燒毀了白宮。甚至一次大戰後，由於美國崛起，加拿大也曾想攻擊美國。

此外，川普上任後，外界曾認為他為了「美國優先」而會減少對國際事務的干涉，但卻形成「選擇性干涉」，對多國發動軍事行動。《紐約時報》提到，除了規模最大的伊朗與委內瑞拉以外，還有轟炸索馬利亞、葉門、奈及利亞與敘利亞等地。種種行為與歷史脈絡，也讓加拿大開始準備預防美國入侵。

【更多精采內容，詳見 】