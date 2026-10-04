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美航艦布希號抵泰國普吉島 4800官兵登岸休整
美國航空母艦布希號（George H.W. Bush）今天抵達泰國度假勝地普吉島外海，艦上約有4800名人員。這艘航艦在支援美國於中東的軍事行動數月後，赴當地休整度假。
多家媒體報導，這艘尼米茲級（Nimitz）航空母艦在與伊朗的衝突期間一直於阿拉伯海執行任務。
據當地媒體報導，這艘航空母艦將在外海下錨，艦上人員預計經由普吉深海港（Phuket Deep Sea Port）登岸，並於4日至9日期間在這座熱門的南部渡假島嶼停留。
在此之前，美軍另一艘航空母艦林肯號（USS Abraham Lincoln）上個月停靠泰國東部的林差曼港（Laem Chabang）5天，艦上有約5000名水兵與陸戰隊員。
當地市長估計，林肯號每名美軍人員在訪問期間，每天消費可能高達3000泰銖（約新台幣2840元）。
泰國是美國在東南亞大陸地區唯一的條約盟友。
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