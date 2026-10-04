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秘魯馬丘比丘附近發生火災 進出道路受波及1死2傷
出入印加古城馬丘比丘（Machu Picchu）的主要道路附近發生火災，秘魯官員今天表示，目前已造成一人死亡、兩人受傷。
法新社報導，這起火災昨晚在庫斯科（Cusco）地區的聖谷（Sacred Valley）爆發，當地設有最常用來前往馬丘比丘的火車站。
地區災害管理機構人員奧斯科（Miguel Osco）向根據秘魯廣播公司RPP表示，一名年長男子在這場火災中身亡，另有兩人燒燙傷。
居住在當地的羅札諾（Gustavo Lozano）告訴RPP說：「我們離馬丘比丘非常近，遊覽巴士就在也許數百公尺外的地方經過，離火場不遠。」
奧斯科指出，天氣炎熱、多風且植被乾燥，導致火勢迅速蔓延。
他表示，起火原因是農民為了清理土地種植作物，焚燒雜草時引發火災。
馬丘比丘是印加帝國古城，位於海拔2500公尺處，15世紀由印加君主帕查庫特克（Pachacutec）下令興建，被譽為建築與工程的奇蹟。
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