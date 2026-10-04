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美軍陸戰隊員涉殺沖繩女子！高市早苗開轟 向美方強烈抗議

驚悚！頭份市10樓頂落下鐵球時速可達80多公里 3車受損

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美軍陸戰隊員涉殺沖繩女子！高市早苗開轟 向美方強烈抗議

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
日本沖繩縣那霸市一間飯店3日凌晨一名女子陳屍屋內，警方懷疑她遭美軍士兵殺害並搶走財物。當地警方4日以強盜殺人嫌疑，逮捕隸屬美軍普天間基地、20歲的美軍陸戰隊一等兵巴拉德。圖/截自ANNnewsCH在YT的影音
日本沖繩縣那霸市一間飯店3日凌晨一名女子陳屍屋內，警方懷疑她遭美軍士兵殺害並搶走財物。當地警方4日以強盜殺人嫌疑，逮捕隸屬美軍普天間基地、20歲的美軍陸戰隊一等兵巴拉德。圖/截自ANNnewsCH在YT的影音

日本經濟新聞報導，日本沖繩縣那霸市一間飯店3日凌晨發現39歲女子屋宜杏奈死亡，沖繩縣警方4日逮捕隸屬普天間基地、20歲的美軍陸戰隊一等兵巴拉德（Devin Ballard），指控他涉嫌殺害屋宜杏奈並搶走她的錢包與後背包。巴拉德否認犯案，供稱「我不知道」。

日本首相高市早苗4日在社群平台X發文回應，對死者表示哀悼並向遺屬致意，並稱發生如此「極其殘忍、凶惡」的案件令人深感遺憾。她表示，日本政府已向美方提出強烈抗議，要求美方對調查提供最大程度協助、徹底整頓美軍相關人員紀律，並全面防止類似案件與事故再次發生。

根據沖繩縣警，巴拉德涉嫌於3日凌晨2時10分至4時15分左右，在那霸市若狹1丁目一間飯店內殺害住在那霸市國場的屋宜杏奈，並搶走她的財物。當天凌晨4時30分左右，消防單位向警方通報，稱飯店一間客房內發現一名失去意識的女性，警方隨後開始追查曾與她一同進入房內的男子。

警方表示，飯店監視器拍到一名男子離開出入口，其雙臂刺青等身體特徵與巴拉德相符。3日深夜，便衣警察在沖繩市鬧區發現巴拉德獨自步行並上前盤查，之後將他鎖定為嫌疑人。巴拉德目前由日方拘押，警方表示將與美軍調查機關合作，進一步釐清死因與案發經過。

沖繩長期承受沉重的美軍基地負擔，當地近年也接連發生美軍相關人員涉及的案件與事故，此案恐再度引發沖繩社會對駐日美軍紀律與基地問題的關注。

沖繩縣新任知事古謝玄太9月30日才上任，他此前獲得高市早苗執政黨自民黨支持，在選舉中擊敗前知事玉城丹尼。與玉城不同，古謝支持美軍陸戰隊普天間基地續留沖繩，但從人口密集的宜野灣市遷往名護市沿海的邊野古地區。

沖繩 高市早苗 美軍陸戰隊

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