俄國冬天擴大攻擊 烏克蘭將炸煉油廠反制

俄、烏都要對彼此擴大轟炸，突破現在的僵局！烏克蘭總統澤倫斯基3日宣布，烏軍將加強對俄羅斯煉油廠的攻擊力道，以因應俄羅斯冬天將擴大對平民攻擊的戰略；雖然很多國家都試圖調停俄烏衝突，但近來俄羅斯總統普亭態度相當強硬，且加強遠程火力打擊，讓停火遲無進展。

烏克蘭反制煉油廠

根據《衛報》報導，澤倫斯基告訴路透社，烏克蘭情報部門已取得文件，顯示普亭在冬季來臨前發布新的軍事行動綱領，允許對城市、鄉村的學校、醫院、道路等平民目標發動攻擊，目的是迫使民眾撤離基輔和其他城市。

澤倫斯基強調：「我們必須以任何方式回應。他們攻擊我們的能源，我們也必須以同樣的方式回應。首先是擴大攻擊俄羅斯發動戰爭的資金來源：煉油廠。」但他也補充，烏克蘭不會攻擊任何民用目標。

俄羅斯近日持續以無人機對烏克蘭發動攻擊，造成至少6人死亡，並損毀基輔北橋，導致交通連續3天中斷。此前俄軍還襲擊了公寓大樓、超市倉庫、加油站、資料中心等民用目標。但烏軍的反攻行動已收復頓巴斯地區約140平方公里的土地，同時加強防空火力，讓普亭希望完全控制頓巴斯後再談和平的計畫受到挫折。

普亭拒停火態度強硬

雙方的停火進度仍遙遙無期，雖然各國都在積極斡旋停火，但《半島電視台》提到，普亭近日在莫斯科瓦爾代政治論壇上明確拒絕停火，並嘲諷外界提出的能源互停攻擊提議「荒謬至極」。他坦承，烏克蘭對俄羅斯關鍵能源基礎建設的攻擊讓國家損失了約GDP 1%的資金，但強調俄羅斯正在以牙還牙。

俄軍近期加強遠程打擊，重點鎖定烏克蘭鋼鐵企業及鐵路供應鏈。週四一架俄羅斯無人機更直接襲擊基輔一所學校，所幸師生提前躲入防空洞，無人員傷亡。普亭雖表示傾向以談判結束衝突，但強硬態度讓停火前景依然渺茫。

【更多精采內容，詳見 】