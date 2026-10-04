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普亭新空襲戰略曝光！俄突警告撤離基輔 澤倫斯基不甩川普將加倍反擊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
俄軍2日首度攻擊橫跨聶伯河、連接基輔東西兩側的一座橋梁。法新社
俄軍2日首度攻擊橫跨聶伯河、連接基輔東西兩側的一座橋梁。法新社

路透3日報導，烏克蘭情報部門取得文件指出，俄羅斯總統普亭下令採取新空襲戰略，預計冬季前擴大對烏克蘭民用目標發動軍事攻擊，目標逼迫民眾撤離首都基輔等城市。對此，烏克蘭總統澤倫斯基揚言將加倍打擊俄國煉油廠做為回應，但強調不會不分青紅皂白攻擊民用基礎設施。

不久前，俄國外交部才發表聲明，敦促外國公民及外國使團工作人員離開烏克蘭首都基輔，不要前往或在烏克蘭境內停留。聲明稱，俄方將持續有系統打擊包括基輔在內的烏克蘭目標，無視俄方警告者，後果自負。

澤倫斯基接受路透專訪表示，烏方已看過相關文件，內容顯示俄軍獲准擴大攻擊烏克蘭基礎設施、物流設施，以及城市和村莊內的道路、學校與醫院等目標。他直言，俄方此舉是要對烏國民眾施壓，逼迫他們撤離基輔及其他城市。

澤倫斯基認為，普亭之所以改變空襲策略，是因為俄軍近期在一處關鍵前線地區失去陣地，傷亡也持續增加，因此希望藉由擴大攻擊展現強勢。

美國總統川普9月曾敦促烏克蘭避免攻擊俄國石油設施，稱相關攻擊正推升全球柴油價格。不過，澤倫斯基表示，目前沒有任何跡象顯示普亭有意展開和平談判，也沒有意願討論停止攻擊能源基礎設施。

過去一周，基輔持續遭俄羅斯無人機與飛彈攻擊，能源、電信、公路及鐵路基礎設施都成為目標，俄軍更首度攻擊橫跨聶伯河、連接基輔東西兩側的橋梁。

澤倫斯基表示，烏克蘭將因應莫斯科戰術改變作出反擊，俄方既然攻擊烏克蘭能源設施，烏方就會回擊俄國能源設施，尤其是為戰爭提供資金來源的煉油廠等目標。不過他強調，烏克蘭不會把一般民用設施列為攻擊目標。

普亭 澤倫斯基 基輔 川普

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