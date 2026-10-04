法國學生示威延燒 巴黎警察局長籲和平抗議

法國巴黎警察局長今天表示，蔓延全法的學生示威運動如今已「失控」，呼籲示威者回歸和平行動，並警告當局將對暴力與破壞行為採取強硬措施。

路透社報導，法國各地的鎮暴警察2日與高中學生爆發衝突，工會也呼籲教師罷工。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）政府正努力遏制日益激烈的抗議活動，學生主要不滿教學環境與教育經費問題。

自9月28日以來，全法約有5000人遭到逮捕，其中多數為青少年，另有數十人受傷。

法國國家警察發言人福柯（Agathe Foucault）今天接受RTL電台（RTL Radio）訪問時表示，還有超過600名警察受傷。

教師及民眾也遭到攻擊，財物損失估計高達數千萬歐元。

法國學生預計6日起再次發動抗議。巴黎警察局長弗和（Patrice Faure）在社群平台X發布公開信，稱最初發起這場運動的人如今已無法控制局勢，並呼籲學生停止封鎖學校及製造動亂，改採和平方式抗議。

弗和寫道：「現在是回歸和平行動的時候了」。他也表示，家長有責任引導子女遠離所謂「職業暴徒」及其支持者的影響。

封鎖高中的學生表示，他們對教室過度擁擠、教師長期短缺及校舍老舊破損感到不滿，並將問題歸咎於多年來的教育經費投入不足。