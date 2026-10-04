快訊

美軍陸戰隊員涉殺沖繩女子！高市早苗開轟 向美方強烈抗議

驚悚！頭份市10樓頂落下鐵球時速可達80多公里 3車受損

聽新聞
0:00 / 0:00

法國學生示威延燒 巴黎警察局長籲和平抗議

中央社／ 巴黎3日綜合外電報導
蔓延全法的學生示威運動如今已「失控」，法國總統馬克宏政府正努力遏制日益激烈的抗議活動。美聯社
蔓延全法的學生示威運動如今已「失控」，法國總統馬克宏政府正努力遏制日益激烈的抗議活動。美聯社

法國巴黎警察局長今天表示，蔓延全法的學生示威運動如今已「失控」，呼籲示威者回歸和平行動，並警告當局將對暴力與破壞行為採取強硬措施。

路透社報導，法國各地的鎮暴警察2日與高中學生爆發衝突，工會也呼籲教師罷工。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）政府正努力遏制日益激烈的抗議活動，學生主要不滿教學環境與教育經費問題。

自9月28日以來，全法約有5000人遭到逮捕，其中多數為青少年，另有數十人受傷。

法國國家警察發言人福柯（Agathe Foucault）今天接受RTL電台（RTL Radio）訪問時表示，還有超過600名警察受傷。

教師及民眾也遭到攻擊，財物損失估計高達數千萬歐元。

法國學生預計6日起再次發動抗議。巴黎警察局長弗和（Patrice Faure）在社群平台X發布公開信，稱最初發起這場運動的人如今已無法控制局勢，並呼籲學生停止封鎖學校及製造動亂，改採和平方式抗議。

弗和寫道：「現在是回歸和平行動的時候了」。他也表示，家長有責任引導子女遠離所謂「職業暴徒」及其支持者的影響。

封鎖高中的學生表示，他們對教室過度擁擠、教師長期短缺及校舍老舊破損感到不滿，並將問題歸咎於多年來的教育經費投入不足。

巴黎 和平 法國

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

法國學生點火朝警投擲物品 抗議波及735所學校

蔓延全國！法國高中生不滿教育資源匱乏 示威加劇成安全與政治危機

學生抗議演變成暴力…法國約400所學校停課 教師被潑汽油、高中遭縱火

法爆大規模學生抗議潮！波及735校 當局控極左翼政黨操弄

相關新聞

北韓試射導入AI技術飛彈 金正恩帶女兒視察

北韓國營媒體今天報導，北韓領導人金正恩攜女兒一同視察一枚飛彈發射，據稱這枚飛彈運用人工智慧（AI）調整飛行軌跡

巴西大選前夕 魯拉首輪民調領先決選恐陷膠著

巴西總統大選首輪明天登場，選前4份民調顯示，現任總統魯拉雖以些微幅度領先參議員佛拉維歐．波索納洛，但兩人都不太可能取得過...

以色列空襲鎖定哈瑪斯高層 10月7日事件周年釀5死

以色列今天表示，軍方對加薩走廊（Gaza Strip）一處公寓發動空襲，企圖擊殺哈瑪斯（Hamas）在加薩的最高領導人。...

美軍陸戰隊員涉殺沖繩女子！高市早苗開轟 向美方強烈抗議

日本經濟新聞報導，日本沖繩縣那霸市一間飯店3日凌晨發現39歲女子屋宜杏奈死亡，沖繩縣警方4日逮捕隸屬普天間基地、20歲的美軍陸戰隊一等兵巴拉德（Devin Ballard），指控他涉嫌殺害屋宜杏奈並搶走她的錢包與後背包。巴拉德否認犯案，供稱「我不知道」。

法國學生示威延燒 巴黎警察局長籲和平抗議

法國巴黎警察局長今天表示，蔓延全法的學生示威運動如今已「失控」，呼籲示威者回歸和平行動，並警告當局將對暴力與破壞行為採取...

普亭新空襲戰略曝光！俄突警告撤離基輔 澤倫斯基不甩川普將加倍反擊

路透3日報導，烏克蘭情報部門取得文件指出，俄羅斯總統普亭下令採取新空襲戰略，預計冬季前擴大對烏克蘭民用目標發動軍事攻擊，目標逼迫民眾撤離首都基輔等城市。對此，烏克蘭總統澤倫斯基揚言將加倍打擊俄國煉油廠做為回應，但強調不會不分青紅皂白攻擊民用基礎設施。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。