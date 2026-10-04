快訊

美軍陸戰隊員涉殺沖繩女子！高市早苗開轟 向美方強烈抗議

驚悚！頭份市10樓頂落下鐵球時速可達80多公里 3車受損

聽新聞
0:00 / 0:00

青年運動襲沙國石油設施 葉門政府軍強勢反擊

中央社／ 沙那4日綜合外電報導

葉門政府軍今天表示，他們已對全國各地的青年運動（Houthi）目標發動攻擊，使這座深陷戰火的全球最貧困國家之一及更廣大區域的衝突進一步加劇。

法新社報導，軍方發言人努扎利（Majid al-Nuzaili）表示，武裝部隊針對首都沙那（Sanaa）、青年運動大本營之一薩達省（Saada），以及西南部的塔伊茲省（Taiz）發動打擊。

在歷經數年平靜後，葉門於7月再度陷入內戰，由伊朗支持、控制包括首都沙那在內葉門西北部大部分地區的青年運動，對抗獲國際承認、由沙烏地阿拉伯支持的葉門政府。

以亞丁（Aden）為據點的葉門政府控制該國南部及東部大部分地區，這片區域面積較大，但人口稀少得多。

在打擊行動發生數小時前，青年運動聲稱攻擊沙烏地阿拉伯首都附近的一座石油設施，法新社記者在現場看到烈火與濃煙。青年運動並指控沙國對沙那發動數十次攻擊。

路透社報導，青年運動今天表示，他們以彈道飛彈和無人機攻擊沙國首都利雅德的一處沙烏地阿美石油公司（Aramco）設施，並稱此次攻擊是為報復沙國對沙那及其他省分的襲擊。

一名目擊者告訴路透社，今天稍早，利雅德一處沙烏地阿美設施附近可見大量濃煙與猛烈火光。

沙國當局並未立即證實沙烏地阿美設施遭到襲擊，沙烏地阿美公司亦未立即回應置評請求。

自從青年運動上個月在閃電攻勢中控制整段葉門紅海沿岸及曼德海峽（Bab al-Mandab）以來，交戰雙方持續互相發動攻擊。

隸屬青年運動的馬西拉電視台（Al-Masirah TV）報導，先前指稱「沙國侵略」葉門首都後，又表示「沙國敵機」對沙那發動26次打擊，但未提供遭攻擊目標或傷亡情況的詳細資訊。

葉門 石油 沙烏地阿拉伯

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

葉門內戰加劇 沙國為首聯軍控青年運動襲聖城配電站

川普稱期中選舉後美伊戰爭結束 預測油價將大幅下跌

川普考慮重啟轟炸伊朗 美軍增派愛國者保護沙國、卡達油氣設施

美最高國安幕僚大衛營密會 談中東局勢 美媒：極不尋常

相關新聞

北韓試射導入AI技術飛彈 金正恩帶女兒視察

北韓國營媒體今天報導，北韓領導人金正恩攜女兒一同視察一枚飛彈發射，據稱這枚飛彈運用人工智慧（AI）調整飛行軌跡

巴西大選前夕 魯拉首輪民調領先決選恐陷膠著

巴西總統大選首輪明天登場，選前4份民調顯示，現任總統魯拉雖以些微幅度領先參議員佛拉維歐．波索納洛，但兩人都不太可能取得過...

以色列空襲鎖定哈瑪斯高層 10月7日事件周年釀5死

以色列今天表示，軍方對加薩走廊（Gaza Strip）一處公寓發動空襲，企圖擊殺哈瑪斯（Hamas）在加薩的最高領導人。...

美軍陸戰隊員涉殺沖繩女子！高市早苗開轟 向美方強烈抗議

日本經濟新聞報導，日本沖繩縣那霸市一間飯店3日凌晨發現39歲女子屋宜杏奈死亡，沖繩縣警方4日逮捕隸屬普天間基地、20歲的美軍陸戰隊一等兵巴拉德（Devin Ballard），指控他涉嫌殺害屋宜杏奈並搶走她的錢包與後背包。巴拉德否認犯案，供稱「我不知道」。

法國學生示威延燒 巴黎警察局長籲和平抗議

法國巴黎警察局長今天表示，蔓延全法的學生示威運動如今已「失控」，呼籲示威者回歸和平行動，並警告當局將對暴力與破壞行為採取...

普亭新空襲戰略曝光！俄突警告撤離基輔 澤倫斯基不甩川普將加倍反擊

路透3日報導，烏克蘭情報部門取得文件指出，俄羅斯總統普亭下令採取新空襲戰略，預計冬季前擴大對烏克蘭民用目標發動軍事攻擊，目標逼迫民眾撤離首都基輔等城市。對此，烏克蘭總統澤倫斯基揚言將加倍打擊俄國煉油廠做為回應，但強調不會不分青紅皂白攻擊民用基礎設施。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。