青年運動襲沙國石油設施 葉門政府軍強勢反擊

葉門政府軍今天表示，他們已對全國各地的青年運動（Houthi）目標發動攻擊，使這座深陷戰火的全球最貧困國家之一及更廣大區域的衝突進一步加劇。

法新社報導，軍方發言人努扎利（Majid al-Nuzaili）表示，武裝部隊針對首都沙那（Sanaa）、青年運動大本營之一薩達省（Saada），以及西南部的塔伊茲省（Taiz）發動打擊。

在歷經數年平靜後，葉門於7月再度陷入內戰，由伊朗支持、控制包括首都沙那在內葉門西北部大部分地區的青年運動，對抗獲國際承認、由沙烏地阿拉伯支持的葉門政府。

以亞丁（Aden）為據點的葉門政府控制該國南部及東部大部分地區，這片區域面積較大，但人口稀少得多。

在打擊行動發生數小時前，青年運動聲稱攻擊沙烏地阿拉伯首都附近的一座石油設施，法新社記者在現場看到烈火與濃煙。青年運動並指控沙國對沙那發動數十次攻擊。

路透社報導，青年運動今天表示，他們以彈道飛彈和無人機攻擊沙國首都利雅德的一處沙烏地阿美石油公司（Aramco）設施，並稱此次攻擊是為報復沙國對沙那及其他省分的襲擊。

一名目擊者告訴路透社，今天稍早，利雅德一處沙烏地阿美設施附近可見大量濃煙與猛烈火光。

沙國當局並未立即證實沙烏地阿美設施遭到襲擊，沙烏地阿美公司亦未立即回應置評請求。

自從青年運動上個月在閃電攻勢中控制整段葉門紅海沿岸及曼德海峽（Bab al-Mandab）以來，交戰雙方持續互相發動攻擊。

隸屬青年運動的馬西拉電視台（Al-Masirah TV）報導，先前指稱「沙國侵略」葉門首都後，又表示「沙國敵機」對沙那發動26次打擊，但未提供遭攻擊目標或傷亡情況的詳細資訊。