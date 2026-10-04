馬來西亞遣返1500緬甸移民 引發人權危機疑慮

馬來西亞遣返的約1500名移民，預計今天抵達緬甸丹林的軍港。人權組織高度關切此行動，認為如果洛興雅人在遣返民眾之中，他們回到緬甸後將面臨嚴重的人權危機。

法新社報導，近1500名自馬來西亞遣返的緬甸移民，今天將抵達飽受戰火摧殘的祖國，他們是依一項未公開的遣返計畫返回緬甸。

數百個家庭黎明時分聚集在緬甸丹林（Thanlyin）海軍基地準備接回親人，現場有著多種交通工具，正待輸運這些民眾返家。

現年55歲的覺敏（Kyaw Myint）表示，他是來接3名已在馬來西亞拘留1年半的孫子女，覺敏已有6年沒見到他們。「自從他們進了監獄，我們就失去聯繫」。

覺敏如今擔心他們會被徵召入伍，「不僅是軍方，也可能是少數民族武裝團體」。

海軍1名軍官表示，1艘載運移民的船隻預計上午7時（台灣時間8時30分）左右抵達。

馬來西亞總理安華（Anwar Ibrahim）在國內反洛興雅（Rohingya）情緒高漲的背景下宣布這項遣返。外界擔心遭緬甸政府迫害的洛興雅人，也在這批民眾之中。

根據緬甸政府說法，3艘緬甸海軍艦艇9月29日載著1476名移民離開馬來西亞。安華宣稱這是緬甸同意接回5000人中的第一批。

不過聯合國警告，緬甸自2021年軍事政變後陷入內戰，當地情勢無法保證國際法所要求的安全返鄉。

其中1名移民的姊妹說，「我們完全不知道他回緬甸後的生活會是什麼樣」。這名移民曾告訴家人預期會被送上回緬甸的船，「我們最大擔憂是他回來後會不會安全。」

馬來西亞媒體說，預定抵達緬甸的人當中，包括27名兒童、79名女性，其餘1370人是成年男性。

洛興雅人占馬來西亞境內緬甸難民與尋求庇護者的多數，但吉隆坡尚未回應有關船上人數的詢問。

馬來西亞堅稱所有被遣返者皆屬自願。緬甸方面則表示，這些人在拘留中心已服完違反移民法規的刑期。

但東南亞人權組織「鞏固人權」（Fortify Rights）等監督團體指出，這些設施內的環境惡劣。

聯合國難民署上週表示，未獲准與被遣返者會面，無法確認移民的決定是否「真正出於自由且知情」。

緬甸國家電視台播出的畫面顯示，移民在甲板由人帶領進行有氧運動，並穿著「祝返回祖國旅程愉快」字樣的T恤。

馬來西亞已著手推動第2批，逾3500名移民的遣返。

馬來西亞內政部說，移民「對國家造成重大財政負擔，引發嚴重社會危機，並對馬來西亞人民構成實質的安全威脅」。

緬甸軍政府領袖敏昂萊（Min Aung Hlaing）4月就任文人總統，預料他不久後將訪問馬來西亞討論遣返計畫。