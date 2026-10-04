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日本公明黨新黨魁上任 岡本三成率黨力拚選戰

中央社／ 東京4日綜合外電報導

日本在野黨公明黨3日召開黨大會，前政調會長岡本三成從竹谷敏子手中接下代表一職。他在致詞時表示，希望「朝野沒有隔閡地廣泛合作，並增加贊同中道理念與政策的人」。

「讀賣新聞」報導，岡本目前61歲，代表（黨主席）的任期兩年。在眾議院最大在野黨中道改革聯合分裂後，公明黨已經迎回公明黨出身的28名眾議員。岡本之後將率領公明黨力拚明年春天的地方選舉，以及2028年的參議院選舉。

隨著岡本上任，公明黨幹事長西田實仁續任、政調會長由前國土交通大臣中野洋昌接任。前代表竹谷敏子就任代表代行。

岡本從政前在美國高盛集團（Goldman Sachs Group）任職，於2012年首度當選眾議員，並曾在中道改革聯合（簡稱中道）擔任政調會長。

公明黨前代表齊藤鐵夫與立憲民主黨前代表野田佳彥，今年初集結兩黨眾議員共組中道改革聯合迎戰眾議院大選。不料兩黨誤判合併效益，在眾議院大選遭遇慘敗，席次銳減，齊藤與野田當時因而引咎辭去中道共同代表。

中道放棄與立憲民主黨與公明黨合併後，正式決定中道走向分裂，但計劃之後仍會在眾議院組成統一的會派（類似黨團）。立憲民主黨出身的前中道眾議員後來成立新政黨「民主改革之會」，並由小川淳也出任「民主改革之會」黨魁。

日本放送協會（NHK）報導，小川昨天則以來賓身分出席公明黨大會，並在致詞時表示，「我們在中道改革聯合中共同歷經艱辛，反覆討論政治應有的樣貌，這些經驗是我們的資產，不應忽視這點。我們將把這份情誼化為資產，在統一黨團中彼此切磋與合作，為國家的和平與社會穩定共同努力。」

日本 新黨 朝野

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