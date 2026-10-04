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北韓試射導入AI技術飛彈 金正恩帶女兒視察

中央社／ 首爾4日綜合外電報導
北韓領導人金正恩。路透
北韓領導人金正恩。路透

北韓國營媒體今天報導，北韓領導人金正恩攜女兒一同視察一枚飛彈發射，據稱這枚飛彈運用人工智慧（AI）調整飛行軌跡。

金正恩的胞妹金與正表示，這項AI技術讓這枚飛彈「能在低空改變飛行軌跡」，並稱這意味著此類攻擊「根本無從躲避」。

南韓軍方表示，這枚飛彈昨天清晨從東部沿海城市元山附近地區發射，飛行超過700公里，但未提供進一步細節。

根據北韓中央通信社發布的英文報導，金正恩於視察發射後表示：「透過今天的發射演練，戰略飛彈部隊充分展現了專業素養及反擊態勢。」

他還說：「我們必須持續不懈負責任地付出努力，不斷反覆讓敵人認識到我們戰略攻擊手段的可靠性與致命性。」

北韓中央通信社發布的照片顯示，飛彈尾部噴吐出橘紅色火焰，隨即騰空飛升。

另一張照片顯示，金正恩面帶笑容，女兒金主愛與妻子李雪主陪同在側，李雪主還拍手慶祝。

南韓國家情報院表示，金主愛自2022年首度公開亮相以來，在多項重大國家與軍事場合中扮演的角色日益顯赫，已成為金正恩最有可能的權力接班人。

北韓中央通信社報導，此次發射旨在訓練操作「極音速戰略武器系統」的軍人。

在此次發射前數天，南韓軍方才要求平壤當局為非軍事區（DMZ）的一起爆炸事件道歉。這起事件造成3名南韓士兵受傷，南韓軍方指責北韓應為這起事件負責。

平壤當局否認應為上個月爆炸事件負責，並於2日痛批南韓「卑劣」，此舉重創首爾文人政府試圖重啟對話的善意。

北韓 金正恩 飛彈

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