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巴西大選前夕 魯拉首輪民調領先決選恐陷膠著

中央社／ 聖保羅3日綜合外電報導
巴西總統魯拉。路透
巴西總統魯拉。路透

巴西總統大選首輪明天登場，選前4份民調顯示，現任總統魯拉雖以些微幅度領先參議員佛拉維歐．波索納洛，但兩人都不太可能取得過半有效票；若進入25日決選，目前民調則顯示兩人陷入五五波的激戰。

路透社報導，CNT/MDA、Datafolha、Quaest以及ATLASINTEL/彭博這4份民調顯示，首輪投票中，魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）支持率約在45%至47.8%之間，領先佛拉維歐．波索納洛（Flavio Bolsonaro）的42%至45%。

在可能登場的決選中，多數民調顯示魯拉仍以47%至47.6%領先佛拉維歐的43.1%至47.4%，但Quaest民調則顯示佛拉維歐以44%領先魯拉的42%。

由於兩人差距不大，且多數民調的差距都在誤差範圍內，兩人呈現統計學上的平手。

法新社報導，80歲的魯拉今天在巴西經濟重鎮聖保羅（Sao Paulo）遊行造勢，矢言「擊敗極右勢力」。他向群眾表示：「明天我們就要在首輪贏得選舉。」

這位資深左派領袖正尋求第4度、也是最後一次擔任總統，並警告選民，面對美國總統川普（Donald Trump）的壓力，巴西主權岌岌可危。

另一方面，45歲右派參議員佛拉維歐也趕在選前最後一天衝刺，在聖保羅州呼籲支持者「切勿分兩次投票，就在這個星期天（明天）一次投完」。

佛拉維歐是前總統、川普親密盟友波索納洛（Jair Bolsonaro）之子。波索納洛因在2022年總統大選敗選後企圖發動政變，目前正在服27年的有期徒刑。

若佛拉維歐勝選，巴西將加入近月來右傾的拉丁美洲國家之林。

川普尚未公開支持這位參議員，但曾表示他正「非常密切」關注這次選舉。

巴西 魯拉 民調

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