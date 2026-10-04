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以色列空襲鎖定哈瑪斯高層 10月7日事件周年釀5死

中央社／ 加薩市3日綜合外電報導
以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）。路透
以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）。路透

以色列今天表示，軍方對加薩走廊（Gaza Strip）一處公寓發動空襲，企圖擊殺哈瑪斯（Hamas）在加薩的最高領導人。當地官員表示，空襲造成5人死亡，其中4人為女性。

法新社報導，這起黎明前發動的空襲，適逢依猶太曆計算的2023年10月7日哈瑪斯攻擊事件周年紀念。這起攻擊是以色列史上死傷最慘重的一天，以色列隨後對加薩發動毀滅性攻勢。

以色列軍方表示，本次行動目標鎖定阿摩迪（Alial-Amoudi），他是已遭擊斃的哈瑪斯前領導人辛瓦（Yahya Sinwar）的「左右手」，也曾參與策劃2023年10月7日的攻擊。

以色列表示，目前正在確認阿摩迪是否遭到擊斃或受傷。軍方得知阿摩迪藏身1棟公寓後鎖定該處，並稱這顯示哈瑪斯利用平民充當「人肉盾牌」。

以色列軍方聲明指出，「如今阿摩迪是哈瑪斯在加薩走廊的最高層級人物，他不僅直接參與哈瑪斯的恐怖活動，還協助重建組織，為戰爭做準備。為消除這個威脅，這名恐怖分子遭到攻擊。」

軍方表示，「我們已採取措施，降低對平民的傷害，包括使用精準彈藥」，同時強調軍方對於「任何無關人士受到的傷害」感到遺憾。

加薩市西法醫院（Al-Shifa Hospital）的1名官員告訴法新社，醫院今天黎明時分接收5具遺體及多名傷者，他們是在加薩市黎瑪（Rimal）地區遭遇空襲後被送抵醫院。

院方表示，死者包括2名婦女、她們的女兒，以及1名男子，且5名死者中有2人是基督徒。

2024年10月，以色列於加薩擊斃辛瓦，並視此為重要象徵性勝利。不過，即使美國斡旋的停火已在1年前宣布，以色列仍矢言繼續剷除哈瑪斯。

阿摩迪被視為哈瑪斯在加薩走廊的最高層人物，哈瑪斯領導人哈亞（Khalil al-Hayaa）則居住在卡達，並試圖透過外交途徑為哈瑪斯爭取有利條件。

哈亞7月同意美國提出的哈瑪斯解除武裝計畫，美國總統川普當時稱這是重大突破，但以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）認為哈瑪斯並無誠意。

根據哈瑪斯當局轄下的加薩衛生部，以哈戰爭至今已造成超過7萬4200人死亡；聯合國（United Nations）認為這項數據具有可信度。

以色列 哈瑪斯 空襲 內唐亞胡

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