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聯大後未依令離境 伊朗代表團2人遭美驅逐

中央社／ 華盛頓3日綜合外電報導
伊朗外長阿拉奇。美聯社
伊朗外長阿拉奇。美聯社

美國國務院今天表示，已將伊朗代表團中兩名成員「驅逐出境」，這兩人無視離境命令，在聯合國大會結束後仍滯留美國。

一位美國官員告訴法新社：「聯合國大會結束許久，仍發現有兩名伊朗代表團成員滯留（紐約）。他們現在已被美國驅逐出境。」這名官員並補充，國務卿盧比歐（Marco Rubio）「這次玩真的」。

美國媒體報導，國務院9月28日要求伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi）及其代表團離境，但得知其中兩名成員10月2日仍在美國後，決定將兩人驅逐出境。

美媒Axios報導，兩名代表團成員中，一人已於10月2日晚間離境，另一人則於10月3日上午離開。

美國與伊朗官員上週曾趁聯合國大會期間，在紐約進行場邊會晤。

美國總統川普（Donald Trump）已拒絕伊朗提出重新開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的建議，不過他向美媒表示，預期雙方接下來幾天將恢復對話。

伊朗通訊社（IRNA）則報導，德黑蘭與華府之間目前並未安排進一步的直接對話。

伊朗 聯合國 盧比歐

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