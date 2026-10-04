那霸飯店強盜殺人案 20歲美軍陸戰隊員遭緊急逮捕

日本沖繩縣那霸市一間飯店昨天發生強盜殺人案，一名39歲女性被發現陳屍客房。沖繩縣警方今天宣布，已緊急逮捕隸屬美軍普天間基地的20歲海軍陸戰隊上等兵巴拉德，他涉嫌殺害女子並搶走錢包等物品。嫌犯對於案件供稱不知情，否認犯案。

朝日新聞報導，警方指出，巴拉德（Devin Jacob Ballard）涉嫌於3日凌晨2時10分至4時17分左右，在那霸市若狹1丁目的一間飯店內，殺害這名職業不詳的39歲女性，並搶走她的財物。

3日凌晨4時20分左右，由於房客到了退房時間仍未離開，飯店員工覺得可疑，便使用萬用鑰匙進入房間，發現女子失去意識，隨即報案。救護人員趕抵後，當場確認女子死亡。

警方調閱監視器發現，在女子被發現前，一名與她一同進房、外貌疑似外國人的男子，拿著女子的隨身物品離開飯店。警方隨後成立專案小組，以強盜殺人案展開調查。

事發飯店位於沖繩都市單軌電車縣廳前站西北方約1公里的娛樂區，附近有遊客熟悉的波之上海灘及對馬丸紀念館。