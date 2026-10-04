快訊

買2TB iCloud手機容量仍爆滿！iPhone用戶崩潰 內行：釋放空間有撇步

杜拜航空喋血定調恐攻未遂！砍人副機師昔熱愛飛行貼文曝光

昨是今非…游淑慧提毒品立場3問沈伯洋：改人設改主張打臉「沈撲馬」

聽新聞
0:00 / 0:00

那霸飯店強盜殺人案 20歲美軍陸戰隊員遭緊急逮捕

中央社／ 東京4日專電

日本沖繩縣那霸市一間飯店昨天發生強盜殺人案，一名39歲女性被發現陳屍客房。沖繩縣警方今天宣布，已緊急逮捕隸屬美軍普天間基地的20歲海軍陸戰隊上等兵巴拉德，他涉嫌殺害女子並搶走錢包等物品。嫌犯對於案件供稱不知情，否認犯案。

朝日新聞報導，警方指出，巴拉德（Devin Jacob Ballard）涉嫌於3日凌晨2時10分至4時17分左右，在那霸市若狹1丁目的一間飯店內，殺害這名職業不詳的39歲女性，並搶走她的財物。

3日凌晨4時20分左右，由於房客到了退房時間仍未離開，飯店員工覺得可疑，便使用萬用鑰匙進入房間，發現女子失去意識，隨即報案。救護人員趕抵後，當場確認女子死亡。

警方調閱監視器發現，在女子被發現前，一名與她一同進房、外貌疑似外國人的男子，拿著女子的隨身物品離開飯店。警方隨後成立專案小組，以強盜殺人案展開調查。

事發飯店位於沖繩都市單軌電車縣廳前站西北方約1公里的娛樂區，附近有遊客熟悉的波之上海灘及對馬丸紀念館。

強盜 飯店 殺人案

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

大陸長假 有爆竊集團在港瘋狂作案

日本最速訂閱破千萬！重量級YTR疑夜店縱慾 亂摸妹子下體遭逮

台男赴日與同夥扮警察詐騙70多歲翁 再入境成田被捕、長相姓名公布

高雄車行活活打死同事載屍自首 2嫌遭押、2人飭回、1人少年法院調查

相關新聞

杜拜航空喋血定調恐攻未遂！砍人副機師昔熱愛飛行貼文曝光

阿拉伯聯合大公國廉航「杜拜航空」1073號班機9月30日驚傳空中喋血，阿曼籍副機師哈瑪米涉嫌持斧砍傷機長，企圖奪取飛機控制權，險些讓載有170多人的客機墜毀。哈瑪米4年前曾在社群網站寫下對飛行的熱愛，另一方面，他過往大量貼文也流露反對女性外出工作等保守觀念；如今調查人員正追查，這名曾嚮往飛行的機師，究竟如何一步步走向激進化。

年過40變潮男 祖克柏戴金鍊穿燈籠褲 預告Meta品牌重塑

如果你對Meta執行長祖克柏的印象還停留在萬年灰T恤搭牛仔褲，這兩年的他幾乎像是改頭換面。頭髮留長、戴上金鍊，開始穿寬鬆上衣和設計師品牌。一個旗下產品約有全球46%人口使用的科技巨頭，為何突然開始在意自己的穿著打扮？如今，祖克柏首度接受訪問談他的蛻變；時尚專家則試圖看穿他葫蘆裡賣什麼藥。

機長遭副機師持斧攻擊 內唐亞胡邀英雄訪以色列

杜拜航空日前一架飛往特拉維夫的班機遭副機師持斧攻擊，負傷機長仍設法化解危機。以色列總理內唐亞胡今天邀請這名印度籍機長以貴...

川普擬下月先赴菲再訪陸 以彰顯「亞洲行」

南華早報報導，知情人士透露，在美中爭奪東南亞區域影響力之際，美國總統川普計劃11月16日至18日赴菲律賓馬尼拉出席東協（ASEAN）峰會，之後再參加於深圳舉行的亞太經合會（APEC）峰會，以彰顯亞洲行並非只訪問中國大陸。

廣角鏡／克萊頓有望任美AI沙皇

外媒二日報導，美國總統川普可能任命國家情報總監克萊頓，改任或兼任白宮新的「人工智慧（ＡＩ）沙皇」，掌管美國的ＡＩ事務。

APEC習高會？星媒：可能性近零

中日關係低谷之際，日本經濟產業省稱，經濟產業副大臣在美國二十國集團（Ｇ20）貿易部長會議期間，曾與中方代表進行短暫交談，談話內容包括大陸出口管制措施在內的日中經濟關係議題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。