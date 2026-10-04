機長遭副機師持斧攻擊 內唐亞胡邀英雄訪以色列

杜拜航空日前一架飛往特拉維夫的班機遭副機師持斧攻擊，負傷機長仍設法化解危機。以色列總理內唐亞胡今天邀請這名印度籍機長以貴賓身分訪問以色列。

法新社報導，內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）表示，他希望印度籍機長馬查爾（Smit Machchhar）以及印度總理莫迪（Narendra Modi）能在明年5月以色列國慶的全國儀式上共同點燃火炬。他指出，這個榮譽通常只保留給以色列公民。

內唐亞胡在與住院接受治療的馬查爾通電話時表示，「你是印度與以色列這兩個勇敢民族的真正英雄，也是全世界的英雄」，並透過總理辦公室發布了相關影片。

路透社報導，杜拜航空（Flydubai）編號FZ1073的班機9月30日從杜拜（Dubai）飛往特拉維夫（TelAviv），載有逾170名乘客與機組員。飛機進入沙烏地阿拉伯領空後突然大幅轉向，並兩度急劇俯衝，最劇烈的一次在30多秒內下降逾1.6萬英尺，之後恢復穩定。

飛機隨後發出緊急狀況及「非法干擾」遇險訊號，並在約旦領空改變航道，最後改降沙烏地塔布克（Tabuk）機場。

飛機俯衝期間，受傷倒地的機長仍設法打開駕駛艙門，讓乘客進入駕駛艙並制服副機師；之後一名乘客協助穩住飛機，機上兩名休假飛行員接手操控並安全降落。

阿拉伯聯合大公國調查人員表示，這起「恐怖行動」是由副機師策劃，他使用駕駛艙內原供緊急使用的斧頭攻擊馬查爾。

法新社報導，被問及事發過程時，馬查爾說，副機師曾要求花時間祈禱，虔誠的穆斯林每天5次禱告，「很多在地員工都會祈禱，這並不奇怪。當他祈禱時，出於尊重，我就只看著前方，沒有看後面」。

「大約4到5分鐘後，我後腦突然被重重一擊，我當下以為飛機受到重大損壞，察覺情況不對勁。」

「可接著，攻擊一下一下接連襲來。這時我才意識到問題不是飛機，而是和我同在駕駛艙內的另一個人。」

馬查爾表示，由於受傷記憶並不十分清楚，但他設法打開了駕駛艙門，「但我想他又把門關上了。」

「那時，我知道自己還剩下最後一搏。」馬查爾解釋說，因為他清楚若不這麼做就必死無疑。「就在那時，我全力以赴，用盡全身力量衝向門口，打開門，幸運的是外面有人在等。」