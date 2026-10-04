拉脫維亞國會大選 出口民調顯示親歐派領先

拉脫維亞國會選舉出口民調今晚公布，結果顯示總理庫爾伯格斯（Andris Kulbergs）所屬政黨領先，顯示拉脫維亞將維持親歐洲及支持烏克蘭的路線。

法新社報導，不過，民粹主義政黨在這次選舉中也有不錯的表現。此次選戰主要受到對鄰國俄羅斯威脅的擔憂，以及國內生活成本高漲影響。

根據公共媒體拉脫維亞公共廣播公司（LSM）公布的出口民調，總理庫爾伯格斯領導的中間偏右聯合名單（United List）以35.6%得票率領先。

庫爾伯格斯在結果公布後對媒體表示：「這還不是最終結果，但已經比預期要高了。」

他補充說：「這意味著人民確實希望改變。」他表示，這代表「經濟成長」以及「為（拉脫維亞）孩子創造未來」。庫爾伯格斯今年5月才就任總理。

不過，先前民調已顯示勢力將有所下滑的執政聯盟，恐怕將難以維持現有的形式繼續運作。

執政聯盟的夥伴之一綠黨與農民黨聯盟（Union of Greens and Farmers）似乎只拿下3.7%選票，低於進入國會所需的5%門檻。

再加上其他執政聯盟政黨預測的得票結果，顯示庫爾伯格斯將不得不組成新的執政聯盟。

雖然出口民調通常具有相當的可靠性，但選民若不願公開承認支持較激進的政黨，可能意味著民粹主義政黨實際獲得的票數或許會優於預期。

拉脫維亞智庫拉脫維亞戰略與經濟解決方案研究所（LaSER）分析師基茨（Roberts Kits）告訴法新社：「我確實認為，與出口民調相比，最終實際開票結果成長幅度最大的，將會是獲得俄語選民支持的政黨，亦即主權力量黨（Sovereign Power）與拉脫維亞第一黨（Latvia First）」

拉脫維亞跨大西洋組織（LATO）秘書長斯特魯貝加（Sigita Struberga）表示，現在要準確預測未來任何執政聯盟的組成還言之過早。

她告訴法新社：「我們確實需要等待實際得票率出爐，結果可能會與目前看到的略有不同。」