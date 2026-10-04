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明年法總統大選最新民調 極右翼瑪蘅．雷朋呼聲高

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
法國極右派政黨「國民聯盟」國會黨團主席瑪蘅．雷朋。法新社
法國極右派政黨「國民聯盟」國會黨團主席瑪蘅．雷朋。法新社

距明年法國總統大選已不到兩百天。法國國際廣播電台（ＲＦＩ）三日報導，法國極右派從來沒像現在如此接近總統寶座。據幾份最新民調，大選首輪投票的參選人支持度，依序為極右派「國民聯盟」（ＲＮ）的瑪蘅．雷朋（三成一至三成六間）、中間偏右「地平線黨」的菲力普（一成六）、極左派「不屈法國」（ＬＦＩ）的梅蘭雄（一成五）。

ＲＮ現任黨魁巴德拉年僅卅一歲，由五十八歲的瑪蘅．雷朋一手提拔，兩人分工明確。若瑪蘅．雷朋入主法國總統府艾里賽宮，成為法國第五共和首位極右派總統，就任命巴德拉為總理，將是第五共和首位極右派總理。

瑪蘅．雷朋此前被控詐領應該用於支付助理薪資的歐洲議會經費，但巴黎上訴法院七月七日輕判，讓她能參加可望明年四月舉行的大選第一輪投票。她當天隨即宣布參選總統，除了接受法媒專訪時喊冤，並向最高法院提起上訴，並強調她的清白「應由法國選民做出最終決定」，「今晚，我就是一個候選人了」。

外界原本以為，若瑪蘅．雷朋因此被褫奪公權的時間太長而無法參選，ＲＮ就會改由巴德拉上陣。

大選 民調 法國 雷朋 投票 總統大選

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