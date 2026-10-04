法爆大規模學生抗議潮！波及735校 當局控極左翼政黨操弄

法國高中生二日點燃火堆與朝員警丟東西，警方則施放催淚瓦斯驅離，雙方均指控對方施暴。社運人士也呼籲，舉行新的集會，讓要求改善學生教育條件的抗議運動升級。

這波運動九月從巴黎地區開始延燒至全法，高中高年級的學生封鎖學校出入口，並和維安的警方爆發衝突。參加示威抗議的學生主張，他們在校時間太長且上課條件不佳，像教室太熱且教職員頻頻缺席。

巴黎郊區龐坦一名十五歲學生二日對路透說，自己的學校每班有卅五名學生，教室椅子不夠；午餐時間才一小時，學生來不及吃飯或「覓食」；校舍也很破舊，政府多年來對教育的投資不足。

據馬克宏政府一日提出的二○二七財年總預算案，教育預算增幅為百分之一點七至六五五點三億歐元（台幣約二點四兆元），此一增幅低於法國通膨率，該預算金額不含教師退休金。

法國政府表示，高中生雖有權宣洩不滿，但政府仍譴責暴力行為，例如員警被一群青少年追逐、踹打和圍毆。

在法南的拉休達，一位教師遭兩人潑灑汽油及毆打。法國中西部圖爾的檢察官表示，一名受傷青年右眼失明，他九月卅日在學生和警方衝突時受傷。高中生詹姆斯對法新社說，自己在法北的里爾，學生被「極度暴力的員警鎮壓」，這勢必對學生的憤怒火上澆油。

明年約四月可望舉行法國總統大選首輪投票，選民將決定由誰接替現任總統馬克宏。法新社二日報導說，這波運動已引發政治效應。

法國政府指控極左派政黨「不屈法國」（ＬＦＩ）在背後操作，該黨黨魁梅蘭雄將再次角逐總統寶座。該黨高層班巴爾則批評政府散布此一「陰謀論」。法國教育部長杰弗雷認為，高中生運動正遭極端暴力邊緣團體的綁架，暗批ＬＦＩ是幕後黑手。

杰弗雷指，全法三七○○所學校，二日達七三五所學校或多或少受波及，日減百分之卅。他將提出盡快替換缺席教師的計畫，以改善教育條件。