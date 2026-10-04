美中「傳話人」戴恩斯：美對台軍售前景 只有川普知道

香港南華早報三日報導，對於九月華府「川習會」後，美國對台軍售仍充滿不確定性，美國總統川普盟友、共和黨籍聯邦參議員戴恩斯說，川普可能是唯一知道答案的人；這是持續存在的議題，不會消失。

六十四歲的戴恩斯在習近平九月國是訪美前夕，在美中間扮演重要的溝通角色，往返協助縮小兩國分歧，也是唯一獲邀出席九月廿四日晚間川習會白宮國宴的參議員。戴恩斯九月卅日也出席大陸駐美大使館舉辦的「十一」國慶活動，座位就在大陸駐美大使謝鋒旁。

戴恩斯還說，美中仍有若干早在習近平九月國是訪美前，就存在的問題，這次川習會後也會持續處理；這又一次說明，美中對話真的很重要，雙方均承認彼此存在分歧，但答案不是退縮、而是持續接觸。

另外，南早二日報導，川普計畫十一月先赴菲律賓馬尼拉出席東協峰會，並與菲律賓總統馬可仕會面，再赴中國大陸深圳出席亞太經合會（ＡＰＥＣ）領袖會議，和大陸國家主席習近平舉行今年第三次川習會；預料習近平不會出席東協峰會。

消息人士說，如此安排可以向大陸傳達訊息：美國持續在政經與安全層面參與東南亞事務。