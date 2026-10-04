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川普擬下月先赴菲再訪陸 以彰顯「亞洲行」

經濟日報／ 編譯周辰陽／綜合報導

南華早報報導，知情人士透露，在美中爭奪東南亞區域影響力之際，美國總統川普計劃11月16日至18日赴菲律賓馬尼拉出席東協（ASEAN）峰會，之後再參加於深圳舉行的亞太經合會（APEC）峰會，以彰顯亞洲行並非只訪問中國大陸。

川普2017年曾赴馬尼拉出席東協峰會，2025年則前往吉隆坡與會。若此行成行，將是川普第二任期連續第二年出席東協峰會。消息人士指出，白宮正討論安排他先赴馬尼拉參加峰會，隔天再與菲律賓總統馬可仕舉行雙邊會談。

川普預計11月18日至19日將出席在深圳舉行的亞太經合會（APEC）峰會，屆時預定與中國大陸國家主席習近平舉行一年內第三次面對面會晤；習近平則預料不會出席東協峰會。

消息人士表示，包括今年擔任東協輪值主席的菲律賓在內，多個東南亞國家一直遊說川普出席，希望他的到場能展現華府持續支持並投入東南亞。

今年適逢美菲建交80周年，消息人士指出，川普若在馬尼拉停留，也有向菲律賓及其他印太盟友釋出安撫訊號的用意。

白宮也在討論由第一夫人梅蘭妮亞陪同川普展開亞洲行；她今年5月未陪同川普赴北京進行國是訪問，上一次與川普一同赴亞洲則是2020年2月訪問印度。

另有消息人士表示，華府正考慮在深圳之外增加馬尼拉一站，讓這趟行程更像是亞洲行，而非單純的中國行。如此一來，川普無須明確發表反中言論，也能向北京傳遞訊息，同時重申美國在政治、經濟及安全層面持續參與東南亞事務。

川普 東協 菲律賓

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