APEC習高會？星媒：可能性近零

中日關係低谷之際，日本經濟產業省稱，經濟產業副大臣在美國二十國集團（Ｇ20）貿易部長會議期間，曾與中方代表進行短暫交談，談話內容包括大陸出口管制措施在內的日中經濟關係議題。

Ｇ20貿易部長會議於九月三十日至十月一日在美國密爾瓦基舉行。日本共同社報導，日本經濟產業省一日透露，本次會議期間，代表日方與會的經濟產業部副大臣宮本周司與大陸國際貿易談判代表李成鋼站立交談。

報導稱，日方關切大陸對日本稀土出口的審批停滯事例接連出現，有觀點認為是日中關係降溫所致。

報導指出，日本首相高市早苗去年十一月在國會答辯發表「台灣有事」論，觸怒北京，令雙邊關係迅速降溫，高層交流陷入停滯。不過，日本官員今年多次表示，在官方場合與大陸官員進行短暫接觸。

下個月大陸即將在深圳主辦亞太經合會（ＡＰＥＣ）峰會，外界關注高市能否藉由峰會與大陸國家主席習近平會晤，新加坡「聯合早報」撰文分析「可能性幾乎為零」。

聯合早報二日專欄「下午察」文章指，面對中方多次表達強烈不滿，不斷升高對日經濟施壓，包括在旅遊、海產品、關鍵礦產等多個領域實施限制，高市始終無動於衷，拒絕收回涉台答辯，中日官方層面今年的外交接觸也因此幾乎陷入停滯。

文章指出，高市一日在日本電視台節目中，仍未排除在峰會上與習近平對話的可能性。她說，「不便作出預斷，但將切實保持溝通，從國家利益的角度冷靜、妥善應對。」

高市預計將在十月五日發表施政演說，據日媒曝光的草稿，高市將在演說中稱大陸是「重要的鄰國」，還承諾全面推進日中戰略互惠關係。

但文章認為，目前高市仍無意撤回涉台言論，也無法交出中方期待的答卷，中日首腦在深圳會晤的可能性幾乎為零，場內場邊點頭微笑的可能性也微乎其微。