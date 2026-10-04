快訊

AI公司爭霸戰不再只拚效能 「可愛」是下一個致勝利器

聽新聞
0:00 / 0:00

APEC習高會？星媒：可能性近零

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導

中日關係低谷之際，日本經濟產業省稱，經濟產業副大臣在美國二十國集團（Ｇ20）貿易部長會議期間，曾與中方代表進行短暫交談，談話內容包括大陸出口管制措施在內的日中經濟關係議題。

Ｇ20貿易部長會議於九月三十日至十月一日在美國密爾瓦基舉行。日本共同社報導，日本經濟產業省一日透露，本次會議期間，代表日方與會的經濟產業部副大臣宮本周司與大陸國際貿易談判代表李成鋼站立交談。

報導稱，日方關切大陸對日本稀土出口的審批停滯事例接連出現，有觀點認為是日中關係降溫所致。

報導指出，日本首相高市早苗去年十一月在國會答辯發表「台灣有事」論，觸怒北京，令雙邊關係迅速降溫，高層交流陷入停滯。不過，日本官員今年多次表示，在官方場合與大陸官員進行短暫接觸。

下個月大陸即將在深圳主辦亞太經合會（ＡＰＥＣ）峰會，外界關注高市能否藉由峰會與大陸國家主席習近平會晤，新加坡「聯合早報」撰文分析「可能性幾乎為零」。

聯合早報二日專欄「下午察」文章指，面對中方多次表達強烈不滿，不斷升高對日經濟施壓，包括在旅遊、海產品、關鍵礦產等多個領域實施限制，高市始終無動於衷，拒絕收回涉台答辯，中日官方層面今年的外交接觸也因此幾乎陷入停滯。

文章指出，高市一日在日本電視台節目中，仍未排除在峰會上與習近平對話的可能性。她說，「不便作出預斷，但將切實保持溝通，從國家利益的角度冷靜、妥善應對。」

高市預計將在十月五日發表施政演說，據日媒曝光的草稿，高市將在演說中稱大陸是「重要的鄰國」，還承諾全面推進日中戰略互惠關係。

但文章認為，目前高市仍無意撤回涉台言論，也無法交出中方期待的答卷，中日首腦在深圳會晤的可能性幾乎為零，場內場邊點頭微笑的可能性也微乎其微。

APEC 習近平 中日關係

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

高市早苗能藉深圳APEC與習近平會面？星媒：可能性幾乎為0

下月深圳APEC 普亭表態願與川習三方峰會

港媒：川普擬11月先訪菲律賓再去深圳APEC 彰顯亞洲行非只訪中國

G20貿易部長會議 李成鋼：堅決反對以產能過剩為由行單邊主義之實

相關新聞

G20會場 美發起強迫勞動議題遭挫

今年九月第二次川習會剛結束，美國與大陸的經貿角力又上演。大陸官員赴美參加Ｇ20貿易部長會議時，表態「堅決反對以應對產能過剩、消除強迫勞動為由行單邊主義、保護主義之實」。美方則對會議未能就強迫勞動達成共識、以及少數成員拒絕就產能過剩建立合作而表「失望」。

星巴克入疆 美批道德破產

國際連鎖咖啡巨頭星巴克近日首度進軍新疆並連開兩間門市，但此舉招致美國國會議員及人權團體批評，直指星巴克「道德破產」、無視當地人權狀況。

APEC習高會？星媒：可能性近零

中日關係低谷之際，日本經濟產業省稱，經濟產業副大臣在美國二十國集團（Ｇ20）貿易部長會議期間，曾與中方代表進行短暫交談，談話內容包括大陸出口管制措施在內的日中經濟關係議題。

貿易攻防 陸對歐盟化工品祭反傾銷

大陸商務部宣布，對原產於歐盟的對硝基甲苯（主要用於染料、農藥及醫藥）發起反傾銷調查，相關產品對大陸國內產業造成損害，中方將依法依規開展調查，並暗批歐盟針對大陸一年多來已發起二十八起貿易救濟調查，其中五成是化工產品。

美中「傳話人」戴恩斯：美對台軍售前景 只有川普知道

香港南華早報三日報導，對於九月華府「川習會」後，美國對台軍售仍充滿不確定性，美國總統川普盟友、共和黨籍聯邦參議員戴恩斯說，川普可能是唯一知道答案的人；這是持續存在的議題，不會消失。

廣角鏡／克萊頓有望任美AI沙皇

外媒二日報導，美國總統川普可能任命國家情報總監克萊頓，改任或兼任白宮新的「人工智慧（ＡＩ）沙皇」，掌管美國的ＡＩ事務。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。