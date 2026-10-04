貿易攻防 陸對歐盟化工品祭反傾銷

大陸商務部宣布，對原產於歐盟的對硝基甲苯（主要用於染料、農藥及醫藥）發起反傾銷調查，相關產品對大陸國內產業造成損害，中方將依法依規開展調查，並暗批歐盟針對大陸一年多來已發起二十八起貿易救濟調查，其中五成是化工產品。

分析認為，中方多次呼籲歐盟正視自身經貿問題，透過平等對話而非單邊限制的方式解決問題，此次調查也意在倒逼歐盟回到談判桌前，避免雙方化工領域的貿易摩擦進一步升級。

大陸商務部昨（三）日在官網公告，在今年九月十四日收到江蘇淮河化工有限公司、湖北東方化工有限公司，代表大陸對硝基甲苯產業正式提交申請，對原產於歐盟的進口對硝基甲苯進行反傾銷調查。

對硝基甲苯主要用途在生產對甲苯胺、ＤＳＤ酸、對硝基苯甲酸、甲苯二異氰酸酯、聯甲苯胺等產品，廣泛應用在染料、顏料、農藥、醫藥等領域。截至二○二五年，中國對硝基甲苯的市場規模‌約人民幣‌十六點八億元，年增百分之六點三。

公告稱，大陸商務部依規定對申請人提供的證據進行了審查，確定存在反傾銷情況，因此決定在公告發布之日起，對原產於歐盟的進口對硝基甲苯進行反傾銷立案調查，這次調查將在二○二七年十月三日前結束，特殊情況下可延長六個月。

大陸商務部發言人就上述調查發布「答記者問」表示，申請人提供的初步證據顯示，二○二二至二○二五年，自歐進口的對硝基甲苯產品數量處於高位，價格累計跌幅近百分之六十，自歐傾銷進口產品對大陸國內產業生產經營造成了損害。

大陸商務部說，根據大陸法律和世貿組織規則，相關申請符合反傾銷調查立案條件，中方將依法依規開展調查，充分保障各利害關係方權利，客觀公正作出裁決。

大陸商務部強調，中方在貿易救濟領域一貫堅持審慎克制的立場。與此同時，歐盟二○二五年以來，已對中國發起二十八起貿易救濟調查，其中約百分之五十為化工產品，特別是近期連續對大陸聚氯乙烯等化工產品發起三起調查。中方多次重申，歐盟需正視自身面臨的經貿問題，透過對話協商解決彼此關切的問題。