星巴克入疆 美批道德破產

國際連鎖咖啡巨頭星巴克近日首度進軍新疆並連開兩間門市，但此舉招致美國國會議員及人權團體批評，直指星巴克「道德破產」、無視當地人權狀況。

綜合新疆日報、烏魯木齊晚報報導，星巴克在標誌性景點新疆烏魯木齊國際大巴扎的非遺旗艦店、烏魯木齊天山國際機場店，九月二十九日同步開業。報導指，這是烏魯木齊二○二六年重點招商引進項目。新華社英文版等官媒亦報導，稱其持續擴張，反映外國品牌在大陸不斷增長的市場尋找機會。

報導表示，星巴克首度進駐新疆，將咖啡文化與新疆民俗深度融合。其中機場店以「絲路驛站」為主題；大巴扎店「星巴扎」則是星巴克中國首間非遺旗艦店，聚焦非遺沉浸式體驗，融入民族樂器等元素。兩間門市更推出新疆限定產品，將新疆石榴、奶皮子等地域食材融入咖啡。

然而，此舉引發美國政界及團體批評。美國眾議院「美中戰略競爭特別委員會」共和黨籍主席穆勒納爾一日批評，這是一個「道德破產的決定」，呼籲星巴克立即改變做法，關閉門市。人權倡議團體「世界維吾爾代表大會」批評，星巴克在新疆開設門市，「再度選擇無視當地嚴峻的人權情勢」。

大陸外交部發言人郭嘉昆昨天回應，所謂新疆存在「種族滅絕」是赤裸裸的謊言。美方有關機構慣於出於政治目的無中生有、攻擊抹黑中國，毫無信譽可言。當前新疆社會穩定、經濟發展、民族團結、宗教和睦。中國將繼續擴大高水平對外開放，為外國企業在華投資經營提供更多機遇。