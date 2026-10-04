G20會場 美發起強迫勞動議題遭挫

今年九月第二次川習會剛結束，美國與大陸的經貿角力又上演。大陸官員赴美參加Ｇ20貿易部長會議時，表態「堅決反對以應對產能過剩、消除強迫勞動為由行單邊主義、保護主義之實」。美方則對會議未能就強迫勞動達成共識、以及少數成員拒絕就產能過剩建立合作而表「失望」。

據大陸商務部官網二日深夜消息，Ｇ20貿易部長會議九月卅日至十月一日在美國密爾瓦基舉行。出席的大陸國際貿易談判代表李成鋼表示，中方呼籲Ｇ20成員踐行多邊主義，支持以世貿組織為核心的多邊貿易體制，共同維護和加強最惠國待遇原則這一基石，為全球貿易注入穩定性。

李成鋼稱中方「堅持以人民為中心的發展思想，高度重視勞動者權益保護」，呼籲各方深挖貿易潛力，「創造更多高質量就業崗位。

關於產能議題，李成鋼表示，應從全球視角開展全面客觀動態分析，多探討合作而非製造對立。「中方願同各方積極開展產業政策對話合作，通過加強政策協調增進互信，共促全球產業健康可持續發展」。

他也強調，「中方堅決反對以應對產能過剩、消除強迫勞動為由行單邊主義、保護主義之實」。他另指出，「Ｇ20成員應積極降低貿易壁壘，共同維護糧食產供鏈穩定暢通」。

大陸官方強調，會議就糧食議題達成聯合聲明，未就其他議題形成成果文件。

美國貿易代表署官網則顯示，除了一份「利用強制性貿易措施將糧食武器化」的貿易部長聲明外，美方還起草發布了一份「主席聲明」，並且與阿根廷和墨西哥發表了關於強迫勞動的聲明。

作為Ｇ20主席國，美國將處理產能過剩列為優先議題，美國貿易代表葛里爾稱，許多Ｇ20成員表達了解決關鍵領域結構性產能過剩問題的決心，「令我感到失望的是，少數成員拒絕建立通往合作行動的途徑」。葛里爾也對Ｇ20貿易部長會議未能就強迫勞動問題達成共識感到失望。