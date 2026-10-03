大馬台商歡慶115年雙十國慶 盼讓世界看到台灣價值

馬來西亞台灣商會聯合總會今晚在檳城舉行中華民國115年國慶晚宴，來自大馬各地台商齊聚，提前慶祝雙十國慶。主辦單位期盼國慶活動凝聚海外台商情誼，不僅延續在大馬扎根打拚的力量，也讓世界看到台灣價值。

晚宴由吉打州台灣商會承辦，國策顧問林凱民、駐馬來西亞代表連玉蘋、馬來西亞台灣商會聯合總會總會長蔡欣恬、以及逾400名旅馬台商出席。僑務委員會委員長徐佳青也透過影片表達祝賀。

林凱民致詞表示，今天的台灣，是一個自由、民主、多元而且充滿韌性的國家。面對全球局勢、供應鏈重組及人工智慧等挑戰，台灣仍然憑藉科技實力、中小企業的創新精神，以及全體人民的團結努力，在世界舞臺上占有重要地位。

他指出，這份成就也包含所有海外台商長年打拚的貢獻，台商在馬來西亞投資設廠、創造就業，不僅為企業開創新天地，也促進與大馬的經貿合作與人民情誼。

林凱民說：「台商走到哪裡，台灣的力量就延伸到哪裡；台商成功一分，台灣在國際上的影響力就增加一分。」

連玉蘋致詞表示，最近這幾年，國際局勢的變遷、地緣政治的改變、產業發展變遷，把整個世界的藍圖做了一個大改變、大洗牌，但台灣今年上半年經濟成長率達13.72%，呈現兩位數成長。

她指出，台灣在全球供應鏈中扮演重要角色，從半導體先進晶圓製造、先進封裝測試，到智慧製造及伺服器，都具有重要地位，「這一波AI產業的發展，是因為台灣撐起的這一片天」，讓她身為台灣人感到驕傲與榮耀。

蔡欣恬也在晚會中表示，台灣人有「萬事都甘願受」精神，不管遇到什麼風浪，「大家咬一咬、手牽手」，依然把生活過得有聲有色、有滋有味，這就是台灣人的韌性；期盼台灣持續前進，在科技、民生、文化及經濟等領域展現不可取代的光芒，讓世界看見台灣的價值，並祝福國家生日快樂。

主辦單位主席兼吉打州台灣商會會長羅濟原強調，國慶晚會也是不同世代台商交流、傳承的機會，「新一代不是來取代上一代，而是要接住上一代」，承接前輩在異鄉打拚累積的經驗、信任與責任，並加入新思維與新方法，讓經驗與創新同行，延續大馬的台商力量。