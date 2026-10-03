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俄羅斯揚言對基輔發動新一輪攻勢 促外國人撤離
俄羅斯外交部今天發布聲明，再度呼籲外交官員和外國人離開烏克蘭首都基輔（Kyiv），並警告說基輔即將面臨新一輪「大規模」攻擊。
法新社報導，俄羅斯在既有攻勢中出動飛彈和無人機持續轟炸烏克蘭，過去數週對基輔的攻勢更加猛烈，主要鎖定當地關鍵基礎設施。
俄羅斯外交部在聲明中說，當局早已敦促身處基輔的外國公民和外交官員離開，別停留在烏克蘭。
聲明指出：「我們心懷憂慮地注意到，並非所有人都聽從這些警告，有些人甚至明知有風險，仍置身於極度危險之中。俄羅斯聯邦（Russian Federation）武裝部隊將持續發動大規模報復性攻擊。」
俄國外交部強調，罔顧警告者後果自負。
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