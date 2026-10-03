北京在寮國設立首個境外空軍設施 分析：擴大中國海外軍事布局

中國日前啟用建於寮國一處機場的軍事支援和訓練中心，分析人士認為，這顯示中國正擴大海外軍事布局。

北京長期以來致力提升在亞太地區的影響力，包括在關鍵航道和具爭議的南海海底資源勘探等領域與美國及盟友展開競爭。中國國防部近日宣布在寮國賓昆（Ban Keun）機場啟用全新的聯合軍事支援和訓練中心，協助寮國空軍訓練飛行員，由雙方共同維護和營運。

法新社引述美國外交關係協會（CFR）資深研究員格蘭奇克（Joshua Kurlantzick）指出，9月29日正式掛牌的中寮聯合軍事支援與訓練中心是「中國在海外設立的首個空軍基地」。在此之前，中國的海外軍事設施主要以海軍基地為主。

格蘭奇克認為，隨著開始嘗試在境外設立空軍基地，中國未來可能會在周邊地區以及其他友好國家建立更多類似的基地，「不會在寮國建了一個基地就止步」。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院海事安全專家許瑞麟（Collin Koh）也指出，中國作為寮國最大的債權國，正在試圖展示國防外交方面的延伸能力。

許瑞麟指出，培訓寮國飛行員需要中國在當地部署軍事資產，無論是普通的運輸機或現代化的戰鬥機，「一旦開始培訓，（中國）軍事力量就順理成章存在了」。

據中國國防部先前的聲明，設有訓練中心和配套的中寮友誼航空學院旨在培訓寮國空軍飛行員。這些設施將由「雙方共同維護並開展正常業務運營」，不針對任何第三方。

兩國政府都未公布將在這些設施部署的人員或軍事裝備細節。

報導引述斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）軍事開支數據庫數據顯示，中國的軍費開支僅為美國的1/3左右，海外軍事基地數量更是屈指可數。

中國首個海外軍事基地於2017年在靠近紅海和亞丁灣的東非國家吉布地（Djibouti）啟用。此外，中國還出資升級了柬埔寨位於泰國灣的雲壤（Ream）海軍基地，並於2025年派軍事代表與柬埔寨首相洪瑪內共同主持了這個聯合保障與訓練中心的落成儀式。

雲壤基地翻新後，美國和日本的軍艦也曾靠港訪問，而兩艘中國反潛護衛艦此前就已長期在此停泊。

相較之下，許瑞麟認為，寮國的新設施很可能僅供寮中兩國軍隊使用。賓昆機場可能成為中國空軍的「便利中轉站」，中方人員也可能常駐於此。

他直言，「我們不能排除中國以培訓寮國空軍為名，在地區部署作戰裝備的可能性」。

澳洲新南威爾士大學政治學名譽教授、亞洲軍事問題專家塞爾（Carl Thayer）則認為不必過度恐慌。賓昆機場目前只能支持輕型飛機及教練機，「中國確實在向前推進，但這目前還稱不上是危機。它不像吉布地，也不像雲壤，但它代表一種轉變」。

格蘭奇克也認為，對於經濟欠發達的寮國來說，這個新的聯合設施能帶來軍事培訓、裝備支持和經濟利益，並進一步鞏固與北京的關係，「對於寮國，這麼做的好處是能讓中國感到滿意」。