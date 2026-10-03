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北韓宣布試射中程飛彈 宣稱導入AI技術無法規避攻擊

中央社／ 首爾3日綜合外電報導
北韓領導人金正恩胞妹金與正。路透社
北韓領導人金正恩胞妹金與正。路透社

北韓今天表示，已經測試一枚結合人工智慧（AI）技術的中程戰略飛彈，能在低空改變飛行軌道，「沒有辦法避開這種攻擊」。南韓稍早通報，平壤發射一枚彈道飛彈。

法新社報導，北韓領導人金正恩有實權的胞妹金與正在聲明中指出，今天發射的這枚飛彈「導入AI技術，能在低空改變飛行軌道」。

路透社報導，南韓軍方稍早表示，北韓今天向東部海域發射一枚彈道飛彈，飛行距離超過700公里。

她說，這次運用該枚中程飛彈朝東岸外海進行「戰略武器」演習。金正恩親自督導由一個「專責特殊任務的火力分隊」執行的這項演習。

她引述南韓和東京方面對該枚飛彈飛行距離的說法，認為這顯示他們追蹤能力的侷限性。

金與正說：「每當我們飛彈採用波浪式彈道模式時，敵方無法從第一次跳躍點進行追蹤。」但是她未提出相關證據。

她並未透露飛彈速度，但是強調南韓和日本「也應該承認這枚飛彈的速度」，並且說應用AI技術的這枚飛彈具備在低空改變飛行軌道的能力。

她強調：「換句話說，就是沒有辦法避開這種攻擊。」

北韓今年已經進行超過10次飛彈試射。平壤有時表示，這是在測試新型武器系統。其中部分測試是在北韓抗議首爾和華府舉行聯合軍演後進行。

首爾近日指稱，南韓士兵在戒備森嚴的南北韓非軍事區（DMZ）遭到北韓地雷炸傷，要求平壤為此道歉。金與正昨天曾經發表聲明予以駁斥。

北韓 飛彈

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