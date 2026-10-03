俄軍空襲基輔北方大橋 烏克蘭首都交通大亂

烏克蘭首都基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）今天表示，俄羅斯襲擊當地一座重要橋梁，這是俄軍針對烏國基礎設施的又一次打擊，造成首都交通大亂。

法新社報導，俄軍這次空襲目標為北方大橋（Northern Bridge），時間就在無人機警報發布之後，而南方大橋（Southern Bridge）近日也遭到襲擊，市府官員形容這一連串攻擊正「撕裂基輔」。

克里契科今天在通訊軟體Telegram發文指出，「北方大橋遇襲，緊急救援人員正趕往現場」，空襲毀損橋面與無軌電車的電纜，並導致橋上左岸往右岸交通中斷。

俄羅斯2022年2月全面侵略烏克蘭以來，戰事多集中於烏國東部的地面作戰，基輔大致上未受到前線戰火蹂躪。

基輔有多條跨越第聶伯河（Dnipro River）且連接首都東西兩側的重要橋梁，但最近這些大橋接連被攻擊。

克里契科昨天曾示警，基輔目前應該進入備戰狀態。