無人機入侵與俄烏戰爭陰影籠罩 拉脫維亞國會選舉登場

在無人機入侵與俄烏戰爭陰影籠罩下，拉脫維亞國會選舉今天登場，力挺烏克蘭的總理庫爾柏格斯（Andris Kulbergs）預料繼續掌權，但政治嚴重分歧恐怕使他更難籌組執政聯盟。

路透社報導，在北約（NATO）暨歐盟（EU）成員國拉脫維亞所在的波羅的海區域，官方多次示警俄羅斯可能發動侵略，加上與俄烏戰爭有關的入侵空域事件頻傳，使當地國家許多選民憂心忡忡。

莫斯科否認正在籌劃攻擊北約，稱這些指控毫無根據，西方官員則表示，俄國目前沒有能力發動直接攻擊，不過相關安全疑慮已成為拉脫維亞這次國會選舉的核心議題。

民調顯示，中間派總理庫爾柏格斯主導的「聯合名單」（United List）以14%支持率暫居領先，親俄色彩鮮明的政黨「主權力量」（Sovereign Power）緊追在後。

現年47歲、身兼企業家與業餘拉力賽車手的庫爾柏格斯於今年5月上任。前執政聯盟因處理軍用無人機誤闖拉脫維亞領空事件不當而解散。

庫爾柏格斯9月接受路透社訪問表示：「我們現在必須提供烏克蘭一切必要物資，使他們能掌握優勢並取勝。」

他也允諾強化拉脫維亞反制無人機的能力，以及維持國防支出占國內生產毛額（GDP）比重5%。

不過，親俄對手史提潘年科（Julia Stepanenko）主張拉脫維亞應停止對烏克蘭的任何援助，轉而聚焦民生議題，尤其是國內俄語族群。他說：「不能以任何方式助長戰爭，包括提供資金…烏克蘭必須取勝，但要透過和平談判。」

拉脫維亞國會（Saeima）選舉於當地時間3日上午8時（台灣時間下午1時）開始，並於晚間8時結束。選民將選出總計100席國會議員，任期4年。預計數小時內可得知初步開票結果，最終結果可能在午夜過後逐漸明朗。

民調顯示至少2個政黨有望取得國會席次，包括民粹色彩濃厚、主打類似「讓美國再次偉大」（MAGA）口號的政黨「拉脫維亞優先」（LatviaFirst），以及較受年輕選民支持的左翼「進步黨」（Progressives）。

庫爾柏格斯能否順利籌組執政聯盟，取決於上述政黨得票多寡以及多少政黨能取得國會席次。