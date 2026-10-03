立陶宛領空偵測不明飛行物 北約戰機升空機場短暫關閉

立陶宛今日上午因不明飛行物體進入領空，一度發布空中威脅警報並關閉維爾紐斯機場管制空域；北約執行空中巡邏任務的戰機也緊急升空應對。在確認未構成威脅後，警報於約40分鐘後解除。

立陶宛國家廣播電視台（LRT）報導，國家危機管理中心（NKVC）表示，該不明物體疑似自白俄羅斯方向進入領空，雷達偵測後即啟動應變機制，包括出動北大西洋公約組織（NATO）戰機及暫時關閉首都維爾紐斯機場空域。

事件期間，維爾紐斯機場運作受影響，共有12個航班調整，其中1班轉降第2大城考納斯，3班取消、8班延誤。

NKVC指出，該物體隨後自雷達監測中消失，未再構成威脅，空中警報於約上午10時30分解除，機場運作亦逐步恢復。戰機在空中未發現具體目標，軍方將對雷達訊號消失區域進一步搜尋。

根據報導，官方表示目前仍無法確認該飛行物性質，初步參數與無人機相似，但也不排除為其他空中現象。

這起事件為立陶宛近1個月內第3度發布空中威脅警報。9月13日曾因疑似無人機關閉機場並出動北約戰機，事後確認為鳥群誤判；9月14日深夜則發生無人機自白俄羅斯方向入侵事件，並遭北約義大利戰機擊落。