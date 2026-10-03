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川普會氣炸 今年諾貝爾和平獎可能不是頒給地球人或在地表上的組織

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
專家表示，國際太空站是諾貝爾和平獎的優質選擇。路透社
專家表示，國際太空站是諾貝爾和平獎的優質選擇。路透社

諾貝爾和平獎即將於本月9日出爐，預測人士表示，今年和平獎可能出現一個「其實沒那麼離譜」的選擇：把獎頒給國際太空站（ISS）；但地球上的競爭者同樣不少，包括美國總統川普、加拿大總理卡尼、蘇丹緊急救援團隊、烏克蘭兒童權益倡議人士，及兩個重要國際法院。

頂尖預測專家、奧斯陸和平研究所所長耶洛（Haakon Gjerlow）說，在多邊主義日益崩解、許多國家退回到維護地表上更狹隘國家利益之際，國際太空站（ISS）背後的機構，是人類探索宇宙過程中罕見的全球合作象徵。

耶洛今年的名單，除了國際太空站外，還包括，烏克蘭兒童權益倡議人士庫列巴（Mykola Kuleba）與國際救援組織「救助兒童會」（Save the Children）、蘇丹的草根救援網路「緊急應變室」、及保護記者委員會；過去兩年，全球記者死亡人數寫下近45年有紀錄以來最高。

國際法院（ICJ）與國際刑事法院（ICC）也共同獲得耶洛點名。國際刑事法院因對俄羅斯總統普丁與以色列總理內坦雅胡等領袖發布逮捕令，一方面招致批評與爭議，另一方面也獲得部分人士肯定。

美國總統川普毫不掩飾希望贏得諾貝爾和平獎的意願，今年也再次獲得提名。不過，美國與以色列2月發動的伊朗戰爭仍未解，若把獎頒給川普，可能被視為高度爭議的選擇。

耶洛表示，2025年和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多去年把獎牌送給川普的風波，將使評審今年更審慎評估得主是否可能因此承受川普壓力。

加拿大總理卡尼今年在國際舞台上表現受到矚目，一大原因是，他在美國關稅等議題上公開與川普抗衡。

多倫多大學名譽退休教授魏斯曼（Nelson Wiseman）說，「無論誰拿到諾貝爾獎，川普都會不高興」，「若是卡尼得獎，美加關係恐怕會比現在更緊張」。

諾貝爾 和平獎 川普

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