曼谷洪災造成航班大亂、行李滯留 泰航執行長遭停職

泰國航空公司（Thai Airways）近日因機場行李大量滯留引發爭議，泰航董事會2日決議，執行長柴伊・安西里即日起停止履行執行長職務，接受洪災期間危機管理及營運失誤調查，但仍保有公司董事身分。

泰國標準報（The Standard）今天報導，泰航董事會指出，9月底曼谷洪災造成航班大幅延誤、行李處理混亂及地勤服務失靈，營運問題持續擴大，因此決定要求執行長柴伊・安西里（Chai Eamsiri）停止履行職務，以檢視公司危機管理流程及相關責任。

泰航日前表示，因洪水造成部分員工無法正常到班，加上地勤作業人力短缺，導致蘇凡納布機場（Suvarnabhumi Airport）逾萬件行李和貨物等待處理。

另外泰航10月1日及2日共取消24個航班。董事會表示，後續將重新檢視管理架構，以及地勤及倉儲人員的聘用制度。

曼谷郵報（Bangkok Post）指出，柴伊・安西里2日受訪表示，他已在董事會中報告洪災情況、對公司營運的影響及相關建議，之後離開會議，由董事繼續討論。

他說，董事會告知停職決議，但未清楚說明具體原因，目前自己仍保有公司董事身分。

對於停職是否公平，他表示，若從直接負責處理危機的角度看，並「不公平」，但從董事會治理角度，為維持透明度及避免干預調查，「則是公平的」。

根據報導，柴伊・安西里加入泰航，一路晉升至首席財務官，並於2023年被任命為執行長。

泰國航空於2020年進入破產保護下的重整程序，將員工人數削減一半並縮減機隊規模，之後財務狀況逐步好轉。截至今年6月30日，該航空公司共營運84架飛機，航線覆蓋27個國家的61個目的地。

柴伊・安西里因成功帶領泰航恢復財務健康，而獲得業界及投資者的讚譽，在完成債務重組計畫後，該公司股票於2025年8月在泰國證券交易所恢復交易。

泰航股價2日以5.70泰銖收盤（約新台幣5.41元），較前一日上漲0.05泰銖，成交總額達7.06億泰銖。（編輯：陳慧萍）1