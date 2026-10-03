法國學生點火朝警投擲物品 抗議波及735所學校

法國高中生今天點燃火堆並朝警察投擲物品，警方則施放催淚瓦斯還擊。與此同時，運動人士呼籲舉行新一輪集會，使得要求改善教育條件的抗議運動升級。

法新社報導，法國政府表示，年齡約在十幾歲中後段的高中生有權宣洩他們的不滿，但政府譴責暴力行為，包括警察遭一群青少年追逐、踢打與圍毆。

官員表示，在法國南部的拉休達（La Ciotat），一名教師遭兩名人士潑灑汽油，隨後遭受肢體攻擊。

圖爾市（Tours）檢察官今天表示，一名受傷的青年右眼失明。當地省政府表示，他是在9月30日學生與警察爆發衝突時受傷的。

今天，工會與學生團體呼籲抗議群眾持續向政府施壓，並在6日舉行新一輪集會。高中生工會聯盟（USL）主席拉尼（Ryad Rani）表示：「高中生期待政府提出具體措施，但到目前為止，我們還沒看到任何成果。」

這波運動是9月從巴黎地區開始延燒，之後蔓延到全法。抗議期間，就讀高中最後幾個年級的青少年學生封鎖學校入口，並與警方爆發衝突。

學生說，他們在校時間太長、上課條件不佳，包括教室過於炎熱，且教職人員頻繁缺席。

7個月後，法國選民將選出總統馬克宏（EmmanuelMacron）的繼任者，而這波抗議已引發政治效應。

政府指控極左傾政治運動「不屈法國」（FranceUnbowed）是這波抗議運動的幕後黑手，而黨內激進派領導人梅蘭雄（Jean-Luc Melenchon）將再度角逐總統大位。不屈法國高層班巴爾（Manuel Bompard）則指責政府「陷入陰謀論」。

教育部長杰弗雷（Edouard Geffray）表示：「高中生運動正遭到極端暴力邊緣團體的綁架。」

他在與運動人士會談後表示，在全國3700所學校中，今天有735所學校「或多或少」受到波及，比昨天減少30%。他說，有3名教職人員受傷，昨天有31人受傷，並表示將推出「加速替換」缺席教師的行動計畫。

內政部長努涅斯（Laurent Nunez）指出，今天共有1747人遭到逮捕，有人「投擲物品、攻擊執法人員、教師、記者與路人」。