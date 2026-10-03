高市早苗能藉深圳APEC與習近平會面？星媒：可能性幾乎為0

日本首相高市早苗去年11月在國會答辯發表「台灣有事論」，觸怒北京，雙邊關係跌入低谷至今，隨著下個月大陸即將在深圳主辦亞太經合會（APEC）峰會，外界關注高市能否藉由峰會與大陸國家主席習近平會晤，不過，新加坡「聯合早報」撰文分析「可能性幾乎為0」，甚至場邊點頭微笑的可能性也微乎其微。

聯合早報專欄「下午察」2日晚間以「高市早苗還有機會在深圳會晤習近平嗎？」為題刊登文章，內容指出，高市預計赴大陸出席APEC峰會，時逢她發表「台灣有事論」導致中日關係跌入谷底滿一週年，她能否在深圳與習近平場邊會晤冰釋前嫌，管控中日這兩個東亞近鄰關係「自由落體式」的全面惡化狀態，已成為本場峰會的主要看點之一。

文章指出，面對中方多次表達強烈不滿，不斷升高對日經濟施壓，包括在旅遊、海產品、關鍵礦產等多個領域實施限制，高市始終無動於衷，拒絕收回涉台答辯，中日官方層面今年的外交接觸也因此幾乎陷入停滯。

文章指出，儘管如此，日本自民黨政府台面上仍繼續採取看似「柔和」的對陸外交姿態。眼看深圳APEC峰會將近，高市1日在日本電視台節目中，仍未排除在峰會上與習近平對話的可能性。她說，「不便作出預斷，但將切實保持溝通，從國家利益的角度冷靜、妥善應對。」

高市預計將在10月5日發表施政演說，據日媒曝光的草稿，高市將在演說中稱大陸是「重要的鄰國」，還承諾全面推進日中戰略互惠關係。

大陸方面傳出的對日信號則不一致，柔和與強硬的聲音都有。積極的訊號有日本前外長岩屋毅在北京罕見與王毅、何立峰會見，至於強硬的聲音，則有大陸駐大阪總領事薛劍9月24日在大阪舉行的大陸國慶招待會上致辭時，批評日本如今「在反華厭華方面已榮獲了特殊的世界冠軍」，此外，大陸外交部發言人日前直呼高市全名，有分析指這如同對日本外交「降級」。

文章認為，儘管中日雙方近期在經濟與民間外交層面釋出一些緩和信號，高市政府也展現出推進戰略互惠關係的姿態，「但雙方在涉台等中國核心利益上僵持一年，已深度動搖兩國互信基礎」。就目前來看，高市仍無意撤回涉台言論，也無法交出中方期待的答卷，中日首腦在深圳會晤的可能性幾乎為零，場內場邊點頭微笑的可能性也微乎其微。