杜拜航空喋血案…副機師極端主義觀點曾惹議 阿聯檢方定調：企圖奪機恐攻

杜拜航空從杜拜飛往特拉維夫的FZ1073班機9月30日發生副機師襲擊機長事件。阿拉伯聯合大公國通訊社（WAM）3日報導，阿聯檢察總長沙姆西（Dr. Hamad Saif Al Shamsi）表示，調查顯示副機師企圖實施恐怖行動。

沙姆西指出，副機師飛行期間開始執行計畫，在駕駛艙內使用失事斧（crash axe）攻擊機長，並企圖控制飛機操縱系統。

沙姆西表示，調查仍在進行，以釐清事件完整經過、動機及是否涉及其他關聯，並完成技術檢驗及實體、數位證據分析。所有必要程序完成後，將公布最終調查結果。

根據稍早新聞，知情人士與以色列官員表示，涉案的副機師是阿曼公民哈瑪米（Hamam al-Hammami），2025年曾因極端主義觀點引發疑慮，被阿曼國家航空公司調離原職。領英（LinkedIn）頁面一則貼文影片最後出現賓拉丹（Osama Bin Laden）死後接掌凱達組織的札瓦希里（Ayman al-Zawahiri），以及效忠凱達組織的巴拉維（Humam Khalil Abu-Mulal al-Balawi）照片。