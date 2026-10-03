杜拜航空喋血細節曝！媽媽尖叫引爆乘客救援 駕駛艙開門驚見恐怖一幕

杜拜航空從杜拜飛往特拉維夫的FZ1073班機9月30日發生副機師刺傷機長事件，且疑似企圖讓飛機墜毀。紐約時報2日刊出長篇報導指出，機上乘客原以為所有人都將死於一場恐怖攻擊，但接下來一連串驚心動魄的事件，最終成為一名印度機師與數名以色列乘客英勇救人的故事，而一切都始於一位母親的一聲尖叫。

馬內斯（Manes）一家人當時搭乘商務艙飛回以色列特拉維夫，5歲的妮娜（Nina Manes）要上廁所，媽媽塔莉（Tali Manes）站在飛機洗手間外等她，突然聽見緊閉的駕駛艙門後傳來喊叫和巨大撞擊聲，聽起來像是有人在裡頭扭打。

塔莉受訪時說，她聽見駕駛艙裡傳出「一種通常不會聽到的聲音，有東西在撞門」，於是轉向坐在附近、正在看iPad的備援機師，告訴他出了問題，並拉著他的手催他前去查看。此時，機長馬查爾（Smit Machchhar）已倒在地上為性命搏鬥，仍勉力從裡面解鎖駕駛艙門。塔莉說，駕駛艙門當時沒有鎖，「這是我們最大的幸運」。

備援機師拉開門，眼前是一幅駭人的景象。塔莉形容，他們看到的是「絕對的恐怖」：其中一名機師拿著某種刀，一再刺向另一名機師。受害者倒下後，攻擊者仍持續刺擊，讓她開始尖叫：「他在刺機師！」

水管工哈尤恩聽見塔莉尖叫，第一個念頭是有乘客正在攻擊另一名乘客。但就在他站起來、離開座位時，飛機突然猛烈向左傾斜，接著又恢復水平。哈尤恩這才把飛機的異常狀況與塔莉的尖叫聯想在一起，告訴妻子和女兒繫緊安全帶，隨即衝向駕駛艙。

然而，哈尤恩還沒抵達駕駛艙，飛機便突然陡峭俯衝，把他甩向一旁，撞上座椅和客艙牆壁。直到飛機稍微恢復水平，他才重新站穩、走向駕駛艙門，卻看到備援機師站在原地，握著門把沒有動作。其他乘客也證實這點，稱那名備援機師看來震驚得無法行動。

哈尤恩從對方身旁擠過去，看見機長倒在門內側地板上，副機師則雙膝抵著儀表板。他隨即抓住副機師的喉嚨，以鎖喉方式制住對方並向後拉，同時大喊求救。塔莉的丈夫茲維卡（Tzvika Manes）一度因飛機劇烈晃動跌倒在她身旁，隨後把女兒從洗手間帶出、交給妻子後加入扭打。拉胡安（Asaf Rajuan）和原本正在錄影的穆薩耶夫（Shota Musaev）等兩名乘客也衝向前方。拉胡安說：「你不會思考，我們完全憑本能行動。」

恐怖籠罩整個客艙，對其他乘客而言，那一刻彷彿漫長得沒有盡頭，但駕駛艙內的搏鬥其實很快。3人撲到副機師身上，將他制伏並拖進廚房區。牙醫穆薩耶夫隨即替馬查爾戴上氧氣面罩並止血。馬查爾仍有意識，但脈搏逐漸變弱，穆薩耶夫立即告訴一名機組員必須盡快降落，「他撐不下去。」

此時，哈尤恩與備援機師一起留在駕駛艙內，並曾把飛機操縱桿往後拉數秒。之後，備援機師從看似僵住的狀態恢復，儘管在搏鬥中手部受傷流血，仍接手操控飛機。其他幾名以色列男子則守在駕駛艙外，不准任何人通過，直到第二名備援機師說服他們讓自己進去。

最初的威脅與恐懼雖已過去，但機上以色列乘客仍無法確定是否真正脫險。他們擔心副機師還有同夥，甚至開始懷疑接手飛行的機師與空服員，害怕自己正被載往敵對國家。最後，乘客逐漸安靜下來。拉胡安說：「沒有尖叫、沒有恐慌、沒有刺耳喊叫。每個人都明白我們所處的情況，也明白必須做什麼，而每個人都做了必要的事。」儘管飛機方向舵嚴重受損，最終仍安全降落沙烏地阿拉伯塔布克（Tabuk）。