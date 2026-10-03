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犯罪宣言？杜拜航空副機師已刪社媒貼文曝光 有凱達首腦與自殺炸彈客

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
杜拜航空一架載有FZ1073班機乘客的飛機9月30日抵達以色列本古里安國際機場。路透
杜拜航空一架載有FZ1073班機乘客的飛機9月30日抵達以色列本古里安國際機場。路透

杜拜航空從杜拜飛往特拉維夫的FZ1073班機9月30日發生副機師刺傷機長事件，且疑似企圖讓飛機墜毀。CNN 2日報導，行兇副機師身分已經曝光，他的社群媒體帳號也在案發後出現活動。

知情人士與以色列官員表示，涉案機師是阿曼公民哈瑪米（Hamam al-Hammami），2025年曾因極端主義觀點引發疑慮，被阿曼國家航空公司調離原職；沙烏地阿拉伯國營媒體也公布相同身分。

署名哈瑪米的領英（LinkedIn）頁面顯示，他曾在阿曼航空（Oman Air）任職7年，2025年2月離職，同年6月加入摩洛哥皇家航空（Royal Air Maroc），今年1月再度離職，頁面並未提到杜拜航空。消息人士證實，這個後來遭刪除的頁面確實屬於涉事杜拜航空機師。

哈瑪米的領英頁面總共只發布過兩則貼文，都在9月30日案發約9小時後短時間內接連出現。第一則貼文包含一系列在波音737 MAX駕駛艙內拍攝的影片片段，而FZ1073班機正是一架杜拜航空737 MAX 8。

其中一段影片經CNN地理定位確認拍攝於杜拜國際機場，拍攝者特別將鏡頭拉近一架以色列航空（El Al）客機。駕駛艙螢幕顯示航班編號OMA624、日期為2023年10月11日，正值哈瑪米任職阿曼航空期間。其他片段還出現多架以色列航空客機，以及另一家以色列航空公司阿基亞航空（Arkia）的飛機。

影片最後出現賓拉登（Osama Bin Laden）死後接掌凱達組織的札瓦希里（Ayman al-Zawahiri），以及效忠凱達組織的巴拉維（Humam Khalil Abu-Mulal al-Balawi）的照片。巴拉維2009年曾發動自殺炸彈攻擊，造成9人死亡，其中包括7名美國中央情報局官員和承包商。

第二則貼文是一張AI生成圖片，以一條發光路徑連接伊斯蘭教3大聖地麥加、麥地那和耶路撒冷，背景有人朗誦一首帶有反抗意味的詩，內容談到拒絕屈辱、不畏死亡及捍衛尊嚴。目前尚不清楚是誰發布這些內容，也不確定貼文是否事先排程。其中兩段影片約在同一時間也出現在一個使用相同姓名和照片的Instagram帳號，之後該帳號同樣被刪除。

CNN另分析哈瑪米已被刪除的推特帳號，認為他宗教信仰十分虔誠，且有厭女傾向。他曾批評男女共同工作的職場，認為這類環境會腐化女性，也提到母親替他尋找結婚對象時遇到困難，因為他要求女方必須戴尼卡布（niqab）遮臉，並在婚後停止工作。

哈瑪米2022年2月一則貼文寫道：「她們全都拒絕了。後來我母親告訴她們，『我兒子是機師』，結果她們突然全部同意。」

杜拜航空 杜拜 機師 阿曼 沙烏地阿拉伯 以色列 犯罪

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