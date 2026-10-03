快訊

台中男清晨毒駕撞天橋！體大3學生「晨跑」慘遭撞上

北捷座椅驚見「一灘血」路人繞道！下秒1幕暖爆 網讚：整個人在發光

中職／與李晧禎相擁後「淚灑球場」 李珠珢：謝謝陪我應援最後一場

聽新聞
0:00 / 0:00

港媒：川普擬11月先訪菲律賓再去深圳APEC 彰顯亞洲行非只訪中國

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普2日在阿拉巴馬州的造勢活動上發表談話。法新社
美國總統川普2日在阿拉巴馬州的造勢活動上發表談話。法新社

南華早報2日獨家報導，知情人士透露，在美中爭奪東南亞區域影響力之際，美國總統川普計畫11月16日至18日赴菲律賓馬尼拉出席東協（ASEAN）峰會。

川普2017年曾赴馬尼拉出席東協峰會，2025年則前往吉隆坡與會。若此行成行，將是川普第二任期連續第二年出席東協峰會。消息人士指出，白宮正討論安排他先赴馬尼拉參加峰會，隔天再與菲律賓總統馬可仕舉行雙邊會談。

川普預計11月也將出席在深圳舉行的亞太經合會（APEC）峰會，屆時預定與中國大陸國家主席習近平舉行一年內第3次面對面會晤；習近平則預料不會出席東協峰會。

消息人士表示，包括今年擔任東協輪值主席的菲律賓在內，多個東南亞國家一直遊說川普出席，希望他的到場能展現華府持續支持並投入東南亞。

今年適逢美菲建交80周年，消息人士指出，川普若在馬尼拉停留，也有向菲律賓及其他印太盟友釋出安撫訊號的用意。白宮也在討論由第一夫人梅蘭妮亞陪同川普展開亞洲行；她今年5月未陪同川普赴北京進行國是訪問，上一次與川普一同赴亞洲則是2020年2月訪問印度。

另有消息人士表示，華府正考慮在深圳之外增加馬尼拉一站，讓這趟行程更像是亞洲行，而非單純的中國行。如此一來，川普無須明確發表反中言論，也能向北京傳遞訊息，同時重申美國在政治、經濟及安全層面持續參與東南亞事務。

另一名知情人士透露，川普在馬尼拉停留的可能性「非常高」，並指出馬可仕去年在華府期間，曾邀請川普前往菲律賓出席東協會議。

菲律賓 川普 APEC 馬尼拉 吉隆坡 東協 中國 深圳 美中 習近平

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

俄國總統將出席深圳APEC會議 普丁：準備會晤中美領袖

川習會後對台軍售仍懸而未決 川普盟友戴恩斯：可能只有他知道答案

為安排會談？與金正恩私交甚篤 前NBA球星羅德曼和川普同場造勢

白宮曝光習近平訪美幕後照 記者揭白宮牆上另掛川習合影

相關新聞

杜拜航空副機師身分曝光 曾因激進思想遭阿曼禁飛

杜拜航空從杜拜飛往特拉維夫的FZ1073班機9月30日發生副機師刺傷機長事件，且疑似企圖讓飛機墜毀。華爾街日報2日獨家報導，知情人士透露，這名阿曼籍副機師名叫哈瑪米（Hamam al-Hammami），先前曾因阿曼方面擔心他受激進思想影響而遭禁止飛行。

才否認邊境地雷爆炸！北韓再射彈道飛彈 日方研判落EEZ外

南韓軍方表示，北韓3日向東海方向發射至少1枚彈道飛彈。日本政府消息人士則指出，這枚疑似彈道飛彈的物體研判落在日本專屬經濟區之外。

美日利劍演習將把NMESIS部署距台最近的與那國島 日媒稱恐激怒中方

日本共同社報導，日本防衛省沖繩防衛局2日宣布，將於本月舉行的日美聯合綜合演習「利劍」中，美軍將把最新型反艦飛彈發射裝置「NMESIS」和短程防空系統「MADIS」部署到日本最西端的沖繩縣與那國島。這將是NMESIS和MADIS首次部署於與那國。報導稱，此舉可能意在遏制加強海洋活動的中國，或將刺激中方。

下月深圳APEC 普亭表態願與川習三方峰會

亞太經合組織（ＡＰＥＣ）第卅三次領導人非正式會議將於下月在大陸深圳市舉行。除中美元首將再度會晤外，俄羅斯總統普亭也將赴會。路透報導，普亭表示，他已經準備好與大陸國家主席習近平和美國總統川普舉行三方會晤，但須先敲定議程。中美雙方均未對美中俄可能於深圳舉行三方會晤一事回應。

港媒：川普擬11月先訪菲律賓再去深圳APEC 彰顯亞洲行非只訪中國

南華早報2日獨家報導，知情人士透露，在美中爭奪東南亞區域影響力之際，美國總統川普計畫11月16日至18日赴菲律賓馬尼拉出席東協（ASEAN）峰會。

新聞眼／魯比歐定調美中G2 普亭難上主桌

美國國務卿魯比歐在習近平訪美前，於聯大受訪時表示，美中是世界上兩個最大的經濟體，是世界上兩個最大的軍事力量，美中關係將定義廿一世紀。魯比歐的說法等同確定美中的「G2」地位，普亭想在深圳APEC上餐桌恐怕不易。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。