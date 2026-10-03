才否認邊境地雷爆炸！北韓再射彈道飛彈 日方研判落EEZ外

南韓軍方表示，北韓3日向東海方向發射至少1枚彈道飛彈。日本政府消息人士則指出，這枚疑似彈道飛彈的物體研判落在日本專屬經濟區之外。

韓聯社3日報導，南韓聯合參謀本部（JCS）表示，當地時間約上午6時30分偵測到北韓從元山地區發射飛彈，但未進一步說明。JCS表示，韓軍已加強監視可能的後續發射活動，並與美國、日本分享相關資訊，同時維持全面戒備態勢。

日本TBS電視報導，日本防衛省表示，北韓發射疑似彈道飛彈的物體，之後研判已經落下。政府消息人士表示，推測該物體落在日方專屬經濟區之外，防衛省等單位正在蒐集詳細資訊。

韓聯社指出，北韓9月20日才曾在數小時內，先後從元山地區向東海方向發射2枚短程彈道飛彈。此次發射正值兩韓緊張升高之際。南北韓非軍事區（DMZ）9月21日發生北韓地雷爆炸事件，造成3名南韓士兵受傷，其中2人傷勢嚴重。南韓軍方將爆炸歸咎於北韓，稱此事「公然違反」停戰協定，並要求平壤道歉、停止邊境要塞化工程。

北韓領導人金正恩的妹妹金與正9月30日發表聲明，否認北韓涉入此事，指控首爾捏造調查結果，並警告南韓若採取任何相應行動，北韓將進行「無情」報復。她2日再發表聲明，否認北韓應為事件負責，並嘲諷南韓總統李在明承諾降低兩韓軍事緊張的說法，是「所有人都應該看看的一場鬧劇的高潮」。

南韓統一部長鄭東泳指出，邊界線能見度逐漸降低，是非軍事區爆炸事件的一項主要因素，並提議透過對話釐清軍事分界線（MDL），但遭金與正斥為「不值得回應、妄想且單方面的胡言亂語」。