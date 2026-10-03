杜拜航空副機師身分曝光 曾因激進思想遭阿曼禁飛

杜拜航空從杜拜飛往特拉維夫的FZ1073班機9月30日發生副機師刺傷機長事件，且疑似企圖讓飛機墜毀。華爾街日報2日獨家報導，知情人士透露，這名阿曼籍副機師名叫哈瑪米（Hamam al-Hammami），先前曾因阿曼方面擔心他受激進思想影響而遭禁止飛行。

目前無法確定阿曼是否曾向其他國家或航空公司通報對哈瑪米激進化的疑慮，也不清楚他究竟受到何種激進思想影響。知情人士指出，儘管遭到禁飛，哈瑪米仍獲杜拜航空聘用，得以執飛阿拉伯聯合大公國與以色列之間的敏感航線。

阿聯正主導事件調查，發言人以「避免預先判斷調查結果或干擾調查進行」為由，拒絕評論哈瑪米過去在阿曼的經歷。杜拜航空與阿曼政府則未回應置評要求。阿聯統治者一名高級顧問與以色列總理內唐亞胡2日都將FZ1073險些墜毀事件稱為恐攻。內唐亞胡表示：「攻擊者經歷了伊斯蘭激進化，他就是來讓機上乘客墜機的。」

另外，在華爾街日報披露副機師身分前，消息人士向CNN表示，他是阿曼公民，出生於阿聯，父親是阿曼人、母親是敘利亞人，曾在阿聯生活多年，2025年因極端主義觀點引發疑慮，被阿曼國家航空公司阿曼航空（Oman Air）撤換原職務、移出培訓計畫，之後轉任其他職位。以色列官員與另一名消息人士則分別表示，他在杜拜航空任職僅8個月，此前還曾任職於摩洛哥國家航空公司皇家摩洛哥航空（Royal Air Maroc）。

阿聯與以色列機場都以高安全標準聞名，飛往杜拜的以色列航空公司在同一航線採取的安全程序也比外國同業更嚴格。杜拜航空一名前機組人員與姊妹航空公司阿聯酋航空一名現役飛行員表示，所有杜拜航空飛行員在飛行前都須接受安全審查，並至少每年接受一次醫療檢查；副機師升任機長時，也會接受內部心理評估。

目前不清楚哈瑪米是否接受過類似評估。航空安全分析人士表示，這起事件暴露出重大安全漏洞；雖然安檢疏失可能讓武器被帶上飛機，但有犯案意圖的攻擊者理應早在抵達機場前就被發現並攔下。一名以色列官員也表示，以方長期呼籲杜拜機場加強飛往特拉維夫航班的安全措施。