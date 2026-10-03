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南韓軍方：北韓朝東岸外海發射飛行物

中央社／ 首爾3日綜合外電報導

南韓軍方表示，北韓今天向海上發射至少一枚飛行物。在兩韓因邊境地雷爆炸導致3名南韓官兵受傷、緊張情勢升溫之際，此舉延續了北韓最近一連串的武器試射行動。

美聯社報導，南韓合同參謀本部表示，這個飛行物是朝北韓東部海域發射，但未立即公布其他細節，包括這枚武器的飛行距離，以及是否為彈道飛彈。

前一天，北韓領導人金正恩權勢強大的胞妹金與正，嘲諷南韓要求北韓就地雷爆炸事件道歉。南韓與由美國主導的聯合國軍司令部表示，這起爆炸案是由北韓在軍事分界線以南埋設的地雷所引起。

南韓也呼籲北韓停止最近強化邊界的舉措，包括埋設地雷與設置反戰車障礙物。但金與正對首爾提出的要求嗤之以鼻，稱其「極為可悲」，並表示北韓打算永久切斷與南韓的關係。

北韓軍隊最近幾週進行一連串軍事展示，而今天的發射行動是最新一例，這些展示包括據稱為極音速飛彈系統試驗、實彈演習以及新型軍艦的服役；儘管美國呼籲恢復外交，金正恩仍持續炫耀他不斷發展的核子計畫。

北韓 南韓 軍方

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