下月深圳APEC 普亭表態願與川習三方峰會

亞太經合組織（ＡＰＥＣ）第卅三次領導人非正式會議將於下月在大陸深圳市舉行。除中美元首將再度會晤外，俄羅斯總統普亭也將赴會。路透報導，普亭表示，他已經準備好與大陸國家主席習近平和美國總統川普舉行三方會晤，但須先敲定議程。中美雙方均未對美中俄可能於深圳舉行三方會晤一事回應。

普亭是一日在瓦爾代國際辯論俱樂部上透露。克里姆林宮發言人烏沙科夫一日也表示，普亭、川普及習近平可能在ＡＰＥＣ峰會期間舉行三方會談。烏沙科夫在接受俄羅斯國營電視台訪問，被問及三國元首會面可能性時回應：「確實討論過這個議題」。

另據俄羅斯衛星通訊社報導，普亭在瓦爾代年會還談到他與習近平關係。普亭說，「很遺憾，我暫時不會說漢語，習近平主席也暫時不會說俄語」，但他和習近平無需言語就互相理解，他和習近平交流時沒任何文化障礙。

他透露，不久前在印度（新德里金磚峰會），他和習近平在沒有翻譯員的情況下單獨交流，「只要他或者我說出某句話，我們在沒有翻譯員，不知道對方語言的情況下就理解了對方」。

普亭指出，在他訪問北京時，簽署了相關宣言，俄中一定會沿這一方向合作，「俄中友好關係是世界政治穩定的重要因素」。談及北極開發的議題，普亭說，「我相信，我們能夠建立起合作，能夠積極使用北方海路，以實現俄羅斯與中國的利益」。

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫一日表示，俄方正在籌備普亭與習近平在ＡＰＥＣ的雙邊會晤。

針對普亭提出「俄美中三方會晤」，中山大學中國與亞太區域研究所所長郭育仁昨在一場座談會回應媒體分析，關於美中俄會晤，「白宮幕僚一定反對」。

他說，川普十一月不會只到中國，非常有可能也到韓國甚至日本，「他已經講滿多次要跟金正恩見面」。對中俄來講，要把美國整個國力跟國際領導地位往下拉，所以中俄目的較多是要幫俄羅斯解套。縱使有三方會晤，強度不會太大。