葛里爾：反制中日產能過剩 美幾周内公布措施

美國貿易代表（ＵＳＴＲ）葛里爾一日接受日本經濟新聞等媒體專訪時說，美國計畫幾周內公布對中國大陸、日本和其他經濟體產能過剩的反制措施。葛里爾強調，美國不會坐視讓超額生產湧入國內。

美國貿易代表署三月宣布，啟動新一輪「貿易法」三○一條款調查，將檢視特定經濟體的製造業結構性產能過剩與生產相關做法及政策，調查對象有大陸、歐盟、南韓、台灣、孟加拉、日本及印度等。

葛里爾一日受訪時稱，「如果你是不採取行動阻止產能過剩效應的國家；那無論產能過剩來自你的國家或第三國，我都不會坐視不管；美國即將採取行動」。葛里爾表明將在幾周內宣布調查。

葛里爾以大陸電動車市場競爭激烈為例，在大陸被稱為「內捲」，即因過度競爭而擠壓利潤空間。他認為，大陸某種程度也承認，國內存在產能過剩，儘管「他們稱為內捲效應，但它源於產能過剩」。