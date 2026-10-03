11月AI對話…中美推風險通報機制 置更廣泛交流框架中

九月川習會甫落幕，中美元首在成果共識中提及，將於十一月舉行中美人工智慧對話。大陸官媒央視「玉淵譚天」昨天引述中方談判相關人士表示，這次由於時間十分緊張，中美兩國計畫在下次對話中推進具體問題，三個推進方向包含共同探討ＡＩ風險分類和分級標準、敲定ＡＩ風險事件通報範圍、流程與要求，以及將ＡＩ治理置於更廣泛的中美交流框架。

川習會後中方發布「中美達成八點成果共識」顯示，「雙方同意建立中美人工智能對話，交流人工智能相關風險和惠益。下次對話將於今年十一月舉行」。

玉淵譚天二日進一步提出三個面向，一是ＡＩ風險分類和分級標準，包括可以被定義為重大風險的情形、哪些模型行為屬於嚴重失控等。文中稱，這些基礎問題是後續討論更加複雜規則的前提，「如果連重大風險的定義都不一致，後續的協同就無從談起」。

二是敲定ＡＩ風險事件通報範圍、流程與要求。文中表示，一旦出現模型失控、逃逸事件，中美雙方都需要第一時間掌握事件情況、判斷風險等級。這套機制還需要有相應約束，包括哪些事件需要上報、多久之內完成通報、哪些資訊要共享等等。透過通報機制留存風險案例，進而了解風險演變的規律和進一步管控。

三是將ＡＩ治理置於更廣泛中美交流框架中。文中強調，人工智慧討論應讓中方充分參與，讓更多國家聲音被聽到。

美方目前尚未透露關於中美人工智慧對話的細節，但是在九月廿五日的事實清單中提到，下一輪交流將於二○二六年十一月前舉行。美國與中國也同意建立一項處理超級智慧事件的雙邊溝通管道。

事實清單稱，兩位領導人同意以「超級智慧」（ＳＩ）而非「人工智慧」（ＡＩ）一詞，來描述相關的新興技術。兩國成立「美中超級智慧對話」，就超級智慧相關的風險與益處交換意見。