陸管制稀土出口 美F-35升級卡關

美製F-35匿蹤戰機雖是當今全球屈指可數的第五代戰機，且廣泛被美國及盟友採用，但它包含武器與電戰系統和通訊設備等升級計畫卻傳出卡關。外媒報導，背後主因之一就是中國大陸對稀土的掌控。

大陸商務部與海關總署二○二三年七月發布聯合公告，自同年八月一日起對鎵及鍺相關物項實施出口管制，氮化鎵等相關物項未經許可，不得出口。

五角大廈二○一九年啟動F-35「批次四」的升級計畫，旨在提升它的偵測範圍、空對空作戰及精準打擊能力。據美國國會稽核處（ＧＡＯ）去年九月的報告，該升級計畫恐從今年、二○二九年一路延至二○三一年才能完成。

不只F-35，稀土同樣對美歐其他關鍵的武器系統不可或缺，像美軍「戰斧」巡弋飛彈、高頻雷達系統和「掠奪者」無人機；歐洲ＭＢＤＡ飛彈公司的「流星」視距外空對空飛彈，也採用氮化鎵製成雷達導引元件，且以稀土材料驅動關鍵動力裝置，而這些正是大陸出口管制的重點。